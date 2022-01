VIDEO: Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, estalló contra los que aseguran que su padre le fabricó su carrera

Cargar con el apellido Derbez, no es tarea sencilla, y es que el legado no comenzó desde el comediante mexicano, Eugenio, sino desde su madre, Doña Silvia, a quien se le conocía como la “Reina de las Telenovelas”, situación que conoce bien Vadhir, quien es hijo del también productor, producto de su segunda relación.

Con tan sólo 30 años de edad y dos décadas trabajando en series de televisión, telenovelas, comerciales y, en años recientes, en el mundo de cine, Vadhir parece que carga consigo la penitencia en su ilustre apellido.

El también cantante ha recibido críticas a su trabajo actoral desde hace tiempo, pero la más reciente, vertida por el crítico y productor de cine Kristoff Raczynski, ha generado en Vadhir la necesidad de responder.

Y es que otra cosa que se suma a su trabajo en cine, son los señalamientos en torno a que las oportunidades se las debe a la fama o influencia de Eugenio Derbez.

Convencido de que actualmente el mundo del cine, específicamente en Hollywood, da mejores oportunidades a latinos talentosos, Vadhir añadió en entrevista para el programa “De Primera Mano” que esto es muy importante pues se confirma que no sólo actores latinos son buenos, sino que también pueden conseguir el éxito en Estados Unidos.

En torno a ello, enfrentó las críticas que se vierten sobre su trabajo actoral y defendió su postura ante sus detractores.

“Yo creo que quien haya seguido mi carrera o quien la vea se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás. Sería imposible que todo lo que he logrado se me regale, sabes, ni la mitad. Siempre he sido una persona que es señalada por eso, que creen que mi carrera en cine es gracias a mi papá, Eugenio Derbez, de una manera tan fuerte siempre me he tratado de alejar de algo así”.

VADHIR DERBEZ