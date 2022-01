Marco Fabián y una amenaza en su contrato: tolerancia cero con el mexicano que puede acabar con su vínculo en Mazatlán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de tanta insistencia y una ardua lucha por volver a jugar, aún no es momento del retiro de Marco Fabián. Luego de que Chivas de Guadalajara le cerrara las puertas en su rostro, el experimentado futbolista mexicano consiguió un contrato con el Mazatlán, pero bajo unas estrictas condiciones.

Es de dominio público algunos escándalos en fiestas nocturnas en las que ha participado Marco Fabián. Este tipo de actos influyen en el desempeño del jugador, manchan la reputación del club y crea una ola de críticas hacia la figura del futbolista.

Mazatlán le dio una nueva oportunidad a Marco Fabián para que continúe en el fútbol profesional. El mexicano había tenido ofertas de equipos de la Liga Expansión MX, pero el conjunto dirigido por Beñat San José le dio su confianza, pero con algunas condiciones plasmadas en el papel.

Las condiciones en el contrato de Marco Fabián

Según reportes de Fútbol Total MX, la directiva de Mazatlán se cuida muy bien las espaldas desde el tema contractual. El conjunto mexicano busca evitar indisciplinas por parte del experimentado jugador. En este sentido, el club solo le ofreció un contrato de seis meses, pero con opción a ser extendida.

No obstante la información señala que ante el más mínimo revuelo, indisciplina y escándalo, el equipo tendrá la potestad de rescindirle el contrato sin pagarle un solo centavo del salario acordado.

Si bien Marcó Fabián logró quedarse al menos seis meses más en la Liga MX, deberá andar con cuidado fuera de las canchas. Una oportunidad cómo está quizá no volverá a llegar. View this post on Instagram A post shared by Mazatlán F. C. (@mazatlanfc)

