Testigos contradicen la versión de Frida Sofía sobre arresto en Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras salir de prisión, Frida Sofía aseguró que sufrió violencia en el restaurante Joia de Miami y había sido acusada injustamente por robar una botella de agua, minimizando el problema ante los medios de comunicación que la esperaban afuera de la prisión Turner Guilford Knight Correctional Center.

De acuerdo con Frida Sofía, también sufrió violencia por parte de los guardias de seguridad del exclusivo restaurante ubicado en Miami, por lo que no dudó en mostrar sus brazos insistiendo en que le habían provocado moretones porque la tomaron por la fuerza.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Me lo hicieron los de seguridad del Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua. La verdad a la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo la hija de Alejandra Guzmán ante la cámara de ‘Despierta América’.

Sin embargo, el programa ‘Chisme No Like’ dio .

Se trata de una de las meseras, quien narró el momento en que la modelo de 29 años se negó a abandonar el lugar, provocando su arresto.

“Se pidió un agua de cinco dólares y no quiso pagarla, ese fue el primer problema que tuvo, empezó a discutir con una de las meseras. Después se pasó para el área VIP de la fiesta y se sentó en una mesa en la que los dueños de la mesa ya se habían ido y comenzó a consumir la juca y a tomarse parte de la botella que quedaba en la mesa. Se negó a irse diciendo que ya conocía a la gente de la fiesta y siguió consumiendo. Llegó el oficial de la policía, comenzó a hablar con ella y ella seguía negada, al parecer estaba como que gritando. De ahí la sacaron de la fiesta”, relató al programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Pero este no fue el único testimonio que dieron a conocer, ya que también expusieron el registro de la denuncia judicial que se levantó tras el incidente, en donde el oficial que la arrestó narró todo lo sucedido.

Destacando que el gerente le pidió a Frida Sofía que tenía que abandonar el lugar, pero ella se negó asegurando que nadie la obligaría. Gritando que no se iría, interrumpió el funcionamiento del restaurante, luego intentó empujar al policía y dio un paso atrás, por lo que este decidió esposarla.

También te puede interesar:

–Frida Sofía revela cuál fue la triste realidad que vivió tras su arresto: “Nadie de mi familia está aquí”

–Frida Sofía muestra las supuestas lesiones sufridas antes de su arresto

–Frida Sofía es arrestada en Miami por alterar el orden público y resistirse a las autoridades