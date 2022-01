Restaurante arremete contra Frida Sofía y asegura que se quería ir sin pagar la cuenta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La polémica Frida Sofía, no quería pagar su cuenta del establecimiento conocido como “Joia”, sería la verdadera razón de su arresto, así lo reveló personal de restaurante afectado.

Hace apenas unos días la hija del empresario Pablo Moctezuma y la cantante mexicana Alejandra Guzmán, fue arrestada en Miami, Florida, aunque en su momento no se conocían detalles del motivo que la llevó a estar tras las rejas, la modelo habló sobre ello con los medios.

Tras su salida de la cárcel el pasado 24 de enero, Frida aseguró que su arresto no fue culpa suya, ya que supuestamente fue producto de una queja de una trabajadora del restaurante.

“No pasó nada, simplemente a la mánager del restaurante no le caí bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo, por eso me alteré”, aseguró Frida Sofía.

De acuerdo con personal del Joia, Frida Sofía se alteró luego de no querer pagar la cuenta de su consumo. Posteriormente, tras hacerle una llamada a la policía, de la joven se negó a pagar pese a la insistencia de un elemento de seguridad pública, por lo que fue arrestada. Luego de unas horas tras las rejas, Frida tuvo que pagar una fianza mayor a los 1500 dólares para poder obtener su libertad.

Frida Sofía habría pagado para ser liberada

De acuerdo con Gustavo Adolfo, el conductor mantuvo una conversación telefónica con Pablo Moctezuma en donde le cuestionó sobre la detención de su hija Frida Sofía, sin embargo, el empresario aseguró desconocer la noticia: “Le hablo a Pablo Moctezuma, le digo cómo está Frida, muy bien me respondió. ‘¿Y del arresto?'”, preguntó Infante.

“Enseguida me llamó y me dijo; ‘¿Cuál arresto?’, o sea, no sabía” nada acerca del tema, explicó el presentador, por lo que tal parece que Moctezuma era ajeno aún a la detención de su hija. Tras ser arrestada en Miami, Frida Sofía tuvo que pagar más de 30 mil pesos como fianza para poder ser liberada

El presentador señaló que la noticia de que Frida Sofía estaba en la cárcel se comenzó a dar a conocer en las redes sociales, además de la información comenzaron a difundirse algunas fotografías del momento de que fue arrestada en Miami, Estados Unidos. Mediante la llamada que sostuvo con Infante, Pablo Moctezuma reconoció que su hija se encontraba deprimida, debido a la muerte de su hermana Natasha, ocurrida hace algunos meses.

