Aleida Núñez expone sus curvas y estilizadas piernas con body de lentejuelas negro

Aleida Núñez inició su carrera dentro de la actuación participando en importantes telenovelas de Televisa, pero gracias a su talento, carisma y despampanante belleza, también llegó a cautivar a sus fanáticos sobre los escenarios musicales interpretando temas que ponen a bailar a cualquiera. Con 20 años de trayectoria artística actualmente es una de las celebridades favoritas de las redes sociales, en donde continuamente comparte sensuales fotografías en las que deja a la vista sus curvas de infarto con todo tipo de prendas, desde los diminutos bikinis, ajustados conjuntos deportivos y reveladoras prendas de lencería que enamoran.

Aunque en días recientes ha dado de qué hablar debido a la relación sentimental que está iniciando con el millonario empresario estadounidense Bubba Saulsbury, quien la consintió con un lujoso viaje por Medio Oriente y celebró su reciente cumpleaños con costosos regalos, la bella jalisciense no ha dejado de llamar la atención dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde posó ante sus 3.6 millones de seguidores con una sensual prenda que dejó a la vista su curvilínea figura.

Y es que la actriz y cantante de 41 años presumió la belleza y sensualidad que la caracteriza con un sexy body color negro de lentejuelas y detalles en forma de estrella en tono rojo, con el que dejó a la vista sus curvas y estilizadas piernas.

“El acto más valiente de una mujer es pensar por sí misma y en voz alta“, fue la frase con la que acompañó la postal que en unas cuantas horas superó las 20 mil reacciones en forma de corazón y una lluvia de mensajes en los que sus fans se enfocaron en admirar su belleza.

Anteriormente, Aleida Núñez se dejó ver como una auténtica reina, ya que decidió posar con la corona que le otorgaron por tercera ocasión en su nombramiento como Reina de los Mariachis en México. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

El reconocimiento fue inmortalizado en otra serie de imágenes que compartió dentro de la misma red social, con la que agradeció a quienes le otorgaron la distinción que la hizo sentir orgullosa de ser mexicana y portar esta corona. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

