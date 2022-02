Parientes de la estilista de Jenni Rivera le exige dinero a la familia de La Diva de la Banda, según Despierta América

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cuenta de Instagram del programa de Univision de Despierta América publicó un mensaje haciendo alusión al estilista que falleció con “La Diva de la Banda“, Jenni Rivera, Gigi Sánchez, está pidiendo dinero a la familia de la madre de Chiquis Rivera.

“A nueve años de la muerte de Jenni Rivera, la familia del estilista con el que viajaba, Gigi Sánchez, piden a Jacqie Rivera“, ya que está al frente del legado de la Diva, indemnización, ya que fue un accidente laboral”. Sin embargo, al momento del cierre de esta nota no ha se había ofrecido un comunicado oficial por parte de Jacqie Rivera. Al parecer, los parientes de la estilista de Jenni Rivera que murió en el accidente de avión está buscando a algún tipo de indemnización.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

De inmediato, la sección de comentarios de los fans de Despierta América explotó opinando sobre el por qué la familia de la estilista de Jenni Rivera, Gigi Sánchez, le exigen dinero a la familia de la cantante si Jenni también falleció ese día. Chiquis Rivera, quien por lo general es la vocera de los hijos de Jenni Rivera, no ha ofrecido información al respecto o al menos al momento de cierre de esta nota.

“Dios mío de todo quieren sacar beneficio, increíble después de tanto tiempo…!”, “Y ellos que culpa tienen. Increíble”, “Acaso a Jenni iba manejando el avión, ella también murió en ese accidente”, “Lo que faltaba, como si tuvieran la culpa”, “Yo opino que están en todo su derecho!!!”, ” Al menos que ella haya estrellado el avión…”, “Ya no hallan de dónde sacar dinero”, “Si la familia Rivera quiere colaborarles con algo de dinero, puede hacerlo, pero no es una obligación, Jenni Rivera no era la dueña de la aerolínea, eso no es deber de la familia ya que su pariente también fue víctima!!!”, fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la cuenta de Instagram del show matutino de Univision, donde publicaron un post haciendo alusión a la ex estilista de Jenni Rivera, Gigi Sänchez, que murió con ella hace casi 10 años.

Sigue leyendo:

Juan Rivera revela cuál era su sueldo en las empresas de Jenni Rivera y cuánto supuestamente le deben

Andrés García confiesa que se sentía atraído por Jenni Rivera: “Era una mujer muy sexy”

VIDEO: Cirujano de Jenni Rivera confesó que la cantante estaba obsesionada con su cuerpo