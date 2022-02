Michelle Renaud sufre aparatoso accidente mientras montaba a caballo: “Sentí que me iba a morir”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Michelle Renaud se llevó tremendo susto durante las grabaciones de la telenovela que protagoniza, en donde sufrió una aparatosa caída del caballo que montaba, lo cual estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia de la que por fortuna salió completamente ilesa.

La actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que sufrió un aparatoso accidente mientras grababa una escena de la telenovela ‘La Herencia’, pues, aunque estaba feliz porque finalmente había vencido su miedo a los caballos, todo sucedió por un exceso de confianza.

Según lo relató la estrella de las telenovelas en una serie de videos, el equino que montaba empezó a correr sin control pasando en medio de dos campers, lo que provocó que ella cayera al suelo.

“Casi se vuela la cabeza porque el caballo le pasó abajo del toldo y luego la estrelló sobre el tráiler“, explicó el médico de la producción.

Enseguida ella explicó que todo ocurrió cuando el caballo estuvo a punto de pasarle encima, por lo que solo reaccionó metiéndose debajo de uno de los vehículos.

“Me aventé del tráiler y cuando vi que el caballo se me venía encima, en metí abajo del tráiler y ya llegó todo el mundo a salvarme”, relató.

Según lo relató el doctor, quien fue uno de los testigos, Michelle Renaud estuvo a punto de ser decapitada ya que alcanzó a bajar su cabeza segundos antes de chocar con los toldos que unían a ambas camionetas de la producción.

“El caballo ya no te obedecía el mando, se metió el caballo entre los vehículos y había una carpa, en esa carpa se arranca más rápido el caballo y tú lo que hiciste es inmediatamente volteaste con un reflejo impresionante porque si no, te iba a decapitar porque era la entrada y la salida del toldo”, explicó.

Mientras que ella confesó que por un momento pensó que pasaría lo peor, pues el caballo estaba completamente fuera de control.

“El caballo no quería correr, él quería tirarme… sentí que me iba a morir. Por un momento juré que ya me iba a morir”. Michelle Renaud

Tras la desafortunada experiencia, Renaud concluye que salvó su vida por un extraña razón que atribuye a su fallecida mamá, pues asegura que lo vivido no pasó a mayores de puro milagro y es una más de las enseñanzas de la vida.

“¡¡Les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada!! Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi como que se me venía encima y de la nada algo me jalo abajo del tráiler… para mí fue mi mamá“.

Hasta el momento, Michelle Renaud ha confirmado que todo quedó el el susto y algunos golpes que no pasaron a mayores, según lo confirmaron los resultados de diversos estudios como una tomografía, resonancia y placas a los que fue sometida.

“Me siento muy bien y sobre todo súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy muy”, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

