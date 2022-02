La “Chica del Clima”, Yanet García, muestra sus curvas con lencería de encajes y transparencias color verde

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García sigue confirmando que es una de las celebridades mexicanas más bellas dentro de las redes sociales, en donde comparte acaloradas imágenes en las que presume la curvilínea silueta que ha ganado a lo largo de varios años de entrenamientos y alimentación saludable.

Y aunque inició su fama como conductora de la sección del clima en noticieros, así como el programa ‘Hoy’ de Televisa, lo que le dio reconocimiento como la sensual “Chica del Clima”, actualmente también ha sabido robarse el corazón de millones de seguidores de redes sociales, quienes admiran su belleza a través de candentes publicaciones.

Muestra de ello fue una de sus últimas postales, en la que apareció posando junto a una pared y con un sensual body de encaje transparente en color verde, prenda con la que la modelo mexicana volvió a enamorar a sus fanáticos de Instagram, a quienes continuamente deleita con atrevidas imágenes que dejan muy poco a la imaginación.

“El trabajo duro tiene su recompensa“, fue la frase con la que acompañó la sexy postal que se ha convertido en una de las favoritas de sus 14 millones y medio de seguidores.

Y aunque en esta ocasión quedó expuesta su curvilínea silueta, no ha sido la única ocasión en que ha modelado esta misma prenda, pues semanas atrás causó furor al dar a conocer un video subido de tono en el que mostró un adelanto de lo que sus verdaderos fanáticos podrán ver si se suscriben a su página de OnlyFans.

En la breve grabación que fue reproducida más de 1 millón y medio de veces, la originaria de Monterrey, Nuevo León, recibió una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos expresaron su admiración. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Y aunque dichas publicaciones le han dejado miles de reconocimientos, Yanet García no olvida sus orígenes, por lo que en días recientes se ha mostrado nostálgica para recordar un poco de sus inicios como conductora de televisión, pues para celebrar el Día Nacional de los Meteorólogos en Estados Unidos, el pasado 5 de febrero compartió una recopilación de su trabajo en pantalla, en donde se le vio con ajustados vestidos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

