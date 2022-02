Alfredo Adame declara su amor a Chiquis Rivera y a la fallecida Jenni Rivera también

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sabemos que, si hay alguien que opina de lo que sea que le pregunten y genera polémica, ese es Alfredo Adame, pero también es cierto que la prensa lo adora por lo mismo. Por eso, al actor fue interceptado por varios compañeros periodistas para indagar sobre un supuesto romance de Adame con una mujer con la que fue visto días atrás, aparentemente besándose. Pero, lo que llamó la atención de todos fue que, Alfredo Adame declaró su amor por la cantante Chiquis Rivera así como por la mamá de la misma, Jenni Rivera.

Mientras opinaba de su supuesto romance, Alfredo Adame habló de la polémica que envuelve a Chiquis Rivera por estos días por las declaraciones que hiciera sobre su vida sentimental en el libro “Invencible“. “…Y a la Chiquis Rivera que es lo máximo y la más linda y la más bella y lo más todo, ya le digo que no se ande peleando con el Lorenzo Méndez. Que le paren al asunto. Ella no tiene por qué adar en esos chismes… No, Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también, Jenni Rivera. Claro, sí, son el tipo de mujeres que a mí me gustan“, dijo el actor con una sonrisa “pícara” en el rostro.

Video del programa Hoy Día/ Telemundo.

Ante la pregunta de un reportero sobre si le aventara el rollo a Chiquis Rivera, Alfredo Adame respondió: “No, Chiquis está muy chiquita para mí y no creo que me pele. Es demasiado famosa para mí. O sea, no soy nadie para ella”, cerró el artista a tono de broma. No hay duda que, cuando el actor quiere hacer gala de su buen humor, es absolutamente encantador.

Recordemos que hace unos días estuvo en medio de una polémica que nada tiene que ver con la de Laura Bozzo, sino con una mujer que habría asegurado inicialmente que Alfredo Adame la golpeó y agredió en plena avenida de México. Posteriormente, ambos ofrecieron sus posiciones al respecto y la historia tomó un giro distinto al inicial. Por otro lado, Alfredo Adame respondió recientemente a la demanda que le interpuso el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Video de Imagen Entretenimiento del programa De Primera Mano.

