Nicky Jam habla de sus adicciones: “Vengo de una madre drogadicta…”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante y reguetonero Nicky Jam siempre se ha caracterizado por ser un artista muy sensato. Sin miedo al qué dirán, siempre ha sido muy honesto con lo que piensa de la relaciones, cuando ha terminado una, cuando ha estado en medio polémicas, así como también con su pasado. En una entrevista que le hicieron recientemente, Nicky Jam habló de las adicciones que tuvo a las drogas y de cómo estas deterioraron su salud llevándolo a estar muy cerca de la muerte. Pero también, el amigo de J Balvin, confesó cómo encontró a Dios, tal com acaba de suceder con su homólogo Farruko. “Vengo de una madre drogadicta, un padre drogadicto. Fui drogadicto por quince años. Yo vengo de la pobreza. De lo más feo que tú te puedas imaginar…”, comienza con extrema sensatez.

Desde que el puertorriqueño Farruko predicó en medio de un concierto y anunció así que encontró a Dios, al tiempo que decía que no cantaría más su canción “Pepas”, muchos son los que se han abierto a contar experiencias similares. Sin embargo, uno de ellos lo hizo mucho antes. Hablamos de uno de los máximos exponentes del Género Urbano, Nicky Jam. Quien no sólo contó con detalles de cómo encontró a Dios y sintió que su vida cambió para siempre, sino que también se despojó de cualquier postura, para hablar sinceramente sobre la adicción a las drogas y cómo estas deterioraron su salud.

“No podía mover las manos, tenía problemas para hablar… El neurólogo me dijo que no sabía qué era lo que tenía… Cuando es un problema de aquí de la cabeza, no hay nada que se pueda hacer. -Lo único que te aconsejamos es que te quites de cualquier sustancia que te estés metiendo porque te puede dar una trombosis y te puedes morir.”, dijo Nicky Jam al youtuber español Ibai Llanos al que le contó sobre sus problemas con las drogas, su superación y sus orígenes, así como también su ascenso y sus éxitos. El reguetonero, claramente no pretende generar polémica, ni mucho menos números al contar los momentos más oscuros de su vida. Por el contrario, quiere generar consciencia para todas aquellas personas jóvenes que, como él, han caído en el mundo de las drogas.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Ibai Llanos en entrevista con Nicky Jam en Youtube.

“Me tocó encerrarme cinco días para quitarme del vicio y mi papá me estaba cuidando y de ahí para adelante yo le hice una promesa a Dios que no iba a consumir una sustancia. El Día antes me invitaron para la iglesia en Puerto Rico y yo me acuerdo que yo fui a la iglesia y el pastor dijo: – Yo sé que estás aquí y yo sé a lo que tú vienes… Ven…- Caminé hasta el pastor y dijo: – Lo que viene es grande. El que se quiera quedar, que se quede y el que no, que se vaya. Porque aquí vamos a estar un buen rato- Y yo rompí a llorar como por media hora gritando. Yo estaba botando para afuera todo lo malo que me había pasado durante mi niñez y ese fue el día que yo acepté a Jesucristo”, contó Nicky Jam.

Para celebrar la salud y la honestidad de Nicky Jam, quien es uno de las latinos preferidos de la industria y además está en los tres reguetoneros más famosos, les dejamos aquí el éxito X (EQUiS) con su amigo J Balvin. Mismo que supera los dos billones de visitas en Youtube. Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) en Youtube.

Sigue leyendo:

Conoce el espectacular y nuevo apartamento por el que Nicky Jam pagó $6 millones en Miami

Nicky Jam vende su mansión en Miami para comprarse una más grande con cancha de baloncesto

El nuevo bikinazo de la novia de Nicky Jam es de impacto