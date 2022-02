Tefi Valenzuela revela que Eleazar Gómez le quitó el anillo de compromiso que le dio el día que la golpeó

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tefi Valenzuela confesó que no sabe en dónde quedó el anillo de compromiso que le dio Eleazar Gómez la noche en que la golpeó brutalmente; sin embargo, asegura que tiene otras sortijas que también le han entregado para proponerle matrimonio.

La cantante de origen peruano regresó a México para participar en un programa de YouTube, por lo que fue abordada en el aeropuerto por una nube de reporteros que nuevamente la cuestionaron sobre su polémica relación con el actor Eleazar Gómez.

Todo inició cuando compartió su opinión sobre el famoso anillo de Belinda y Christian Nodal, en donde se sumó a la lista de celebridades que han dicho que la costosa joya no debe ser regresada.

“Si yo fuera Belinda, no lo regreso, la verdad, por el precio que tiene. Yo que ella, me hago la loquísima. Lo que se regala no se devuelve“, dijo Tefi.

Más tarde fue cuestionada sobre el anillo con el que Eleazar Gómez le había propuesto matrimonio la noche del 5 de noviembre de 2020 poco antes de golpearla brutalmente en su departamento, pero sorprendió al confesar que desconoce en dónde quedó la joya pues su ex se la quitó.

“Te diré que se lo llevó, yo no tengo ese anillo. Yo, ni siquiera para que me digan. Tengo anillos de otros novios que me dieron, que sí son míos”, agregó.

Y destacó que se considera toda una “novia fugitiva”, pues a sus 32 años todavía no ha logrado encontrar el verdadero amor, lo que la ha obligado a rechazar por lo menos tres propuestas de matrimonio.

“Tengo en mi posesión como tres (anillos). No los devolví. El que se llevaron se lo llevaron ese día”, explicó.

Finalmente, Tefi compartió que esta desagradable experiencia le dejó una gran enseñanza que fue voltear a ver su lado espiritual, aprender a estar bien en su interior y procurar su salud mental, por lo que no dudó en recomendar asistir a terapias de hipnosis tal como ella lo hizo.

“Me fui a Bali tres meses, hice muchas terapias encontré a un lado más espiritual que yo antes no le tomaba mucha importancia, pero es lo más importante”.

Además, dijo ante la cámara del periodista Ernesto Buitrón que está dispuesta a perdonar para no seguir cargando con sufrimiento y poder seguir viviendo completamente en paz.

