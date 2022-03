Chiquis Rivera lanza nueva indirecta y fans lo toman para Lorenzo Méndez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que Lorenzo Méndez se fue de un concierto al que no se subió a la tarima para cantar por no haberle pagado lo acordado, las indirectas en Twitter por parte de Chiquis Rivera y el ex vocalista de la Banda el Limón no se han hecho esperar. Ahora la cantante ha dejado otra indirecta en Twitter y los fans de dicen que la misma va directo a su aún esposo legalmente.

A pesar de tener mucho más de un año de haberse separado, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no paran de lanzarse indirectas en Twitter. ” Algún día el despertará y se dará cuenta de lo que realmente tuvo pero no valoro… y a la vez tu le darás gracias a Dios que te dio las fuerzas de liberarte y valorarte a ti misma”, escribió Chiquis en su cuenta de Twitter. De inmediato, los fans de ambos señalaron que el mensaje iba dirigido a Lorenzo Méndez.

Algún día el despertará y se dará cuenta de lo que realmente tuvo pero no valoro… y a la vez tu le darás gracias a Dios que te dio las fuerzas de liberarte y valorarte a ti misma.— CHIQUIS (@Chiquis626) March 19, 2022

Los seguidores de Chiquis Rivera en la red social aseguran que es que Lorenzo Méndez no ha terminado de entregar los documentos en la corte para que el proceso de divorcio de ambos llegue a su fin. Otros aseguran que es que Chiquis Rivera la que quiere que él pague por los abogados de ella. Pero, hasta el momento, ninguno se ha pronunciado directamente sobre el divorcio más allá de las indirectas en las redes sociales.

También se ha dicho que, el cantante Lorenzo Méndez ya debe sanciones a la corte por no entregar sus documentos a tiempo. Lo cierto es que este tema del divorcio entre Chiquis y su ex pareja lleva mucho. Recordemos que en algún momento Lorenzo dijo que no quería que se hablara de él en ningún libro, serie o proyecto. Al eso no suceder, el propio cantante dijo después que: Ya todo está listo. Ya todo está hablado y firmado”, pero no fue así. Hasta el día de hoy este problema continúa.

También se ha dicho que la nueva mansión de Chiquis Rivera pudiera pertenecer por la vía legal también a Lorenzo Méndez, pues la misma la adquirió estando aún casada aunque no conviven juntos. Sin embargo, no se han pronunciado al respecto. Lo cierto es que esta pareja no termina de ponerse de acuerdo.

