Alicia Machado y Niurka Marcos juntas pero no revueltas en La Casa de Los Famosos 2

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El solo poner esos dos nombres juntos llama la atención y se sabe que será un éxito garantizado pero también hace a muchos temblar. Tanto Alicia Machado como Niurka Marcos son unas mujeres de armas tomar. La buena noticia es que estarán juntas pero no revueltas en en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos 2, segunda temporada.

Como ya saben, Alicia Machado fue la ganadora de La Casa de Los Famosos primera edición. Ahora se sabe muy bien qué hará pero le dijo a la periodista María Teresa Castañeda que regresa a la segunda temporada con: “…Una participacipación especial”. Misma donde Niurka Marcos será una de las participantes que se le sumará, a pesar que no se haya confirmado oficialmente, Mayeli Alonso y Toni Costa. Aunque seguramente haya una diferencia de “jerarquía” sabemos muy bien que ambas tiene el potencial para armar la polémica. La ex Miss Universo agregó también que tendrá otro proyecto con Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado News (@amachadonews)

Pero no solo tienen en común la belleza y el carácter. Recordemos que ambas han estado en épocas anteriores en realities y en los mismos protagonizaron alguno que otro escándalo en el pasado. Niurka Marcos participó en Rica Famosa Latina de la cadena Estrella TV. Así se peleó con varias otras como Elisa Beristain y Sandra Vidal . Alicia Machado por su parte, estuvo en La Granja VIP en España y ahí tuvo un amorío con uno de los participantes estando en otra relación. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Sin ir muy lejos hace unos meses cuando participó en La Casa de Los Famosos dio mucho de qué hablar por sus discusiones con Celia Lora, quien le dio la pelea hasta el final. También con la que terminó “en paz” como Kimberly Flores y por supuesto cómo olvidar el amorío que tuvo con Roberto Romano, el cual duró muy poco.

Ahora este par se junta para darle sabor a La Casa de los Famosos 2, donde también estarían supuestamente la otra ex participante de Rica Famosa Latina y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, Oswaldo Ríos y el ex de Adamari López, Toni Costa.

Sigue leyendo:

Niurka Marcos se sube el vestido y muestra el hilo dental en ¡pleno club nocturno! de México

Alicia Machado se fue a la cama con: “Su nuevo compañero de sueños e ilusiones”

Alicia Machado deja ver su tanga y su nuevo cuerpazo con vestido transparente