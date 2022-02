Celia Lora se viste de conejita Playboy y disfruta con amigas para la pecaminosa revista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace pocos días les contamos cómo Celia Lora dejó su ropa interior a la vista en la celebración y lanzamiento de la nueva edición de la revista Playboy México. Ahora, la bella y exhuberante modelo repite la hazaña pero, como es costumbre ya, Celia Lora llevó a sensualidad a otro nivel. Muy quitada de la pena, Celia Lora se vistió de conejita, se divirtió y fotografió con amigas, otras modelos también, para la pecaminosa, ardiente y más reciente portada de la revista y su franquicia en México.

Vistiendo poca ropa y en algunos casos, nada, Celia Lora y sus amigas conejitas de Playboy también hicieron honor a la marca y juntas elevaron la temperatura de las redes sociales al hacer pública la sesión de fotos para la portada de la revista Playboy México. View this post on Instagram A post shared by Playboy México & LATAM (@playboymx)

Días atrás, Celia Lora usó un enterizo y body transparente que dejaba sus curvas y lencería a la vista. Prácticamente este es un verdadero homenaje que le está haciendo Playboy México a la hija de Alex Lora. No es un secreto que la influencer es un máquina de hacer números y sin duda la preferida de muchos que consumen la revista. View this post on Instagram A post shared by Playboy México & LATAM (@playboymx)

Cosa que no sucedió a su paso por el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, donde la venezolana Alicia Machado, se alzó como la ganadora. La propia mexicana dijo que no quería saber más nada de eso y le pidió a la prensa que no le preguntaran más: “Ya está, ya pasó”. Sin embargo, no todo es malo. Celia Lora creó una sólida amistad con la otra concursante, Kimberly flores. No hay duda que no importa lo que haga, Celia Lora siempre es noticia. View this post on Instagram A post shared by Playboy México & LATAM (@playboymx)

Sigue leyendo:

Celia Lora desearía haber estado en ‘Acapulco Shore’ y no en ‘La Casa de los Famosos’

Celia Lora presume su escote con atrevido look de vaquera

Eliminan a Celia Lora de ‘La Casa de los Famosos’ y suelta tremendo bombazo a su salida