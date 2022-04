VIDEO: Ángela Aguilar revela quién es el señor que le abrió la puerta y por qué no le agradeció

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En marzo pasado, Ángela Aguilar fue blanco de fuertes críticas por supuestamente demostrar sus malos modales con un adulto mayor, a quien no le dio las gracias cuando este le abrió la puerta. Sin embargo, la hija de Pepe Aguilar enfrentó el escándalo y explicó lo que realmente sucedió aquel día y quién es la persona que la colocó en el centro de la polémica.

Poco antes del escándalo por la presunta relación sentimental que sostiene con el compositor Gussy Lau, Ángela Aguilar concedió una entrevista al programa de YouTube ‘Cheleando con las Estrellas’, en donde aclaró de una vez por todas quién es el señor que le abrió la puerta y al que no agradeció.

“¿Quieres saber quién es ese viejito?“, comentó durante la charla en la que habló de las situaciones que han sido sacadas de contexto para hacerla quedar mal.

“Yo conozco ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida”. Ángela Aguilar

La menor de la dinastía Aguilar explicó que el señor Tito es el encargado de llevarla a prácticamente todos los lugares que visita, desde el doctor, la escuela, el aeropuerto, los shows y hasta sus clases de canto, por lo que incluso es tanta la confianza que ya lo considera parte de su familia.

Asimismo, recordó que en ese momento estaba concentrada en no sufrir una caída con los zapatos de tacón que eligió, y la tensión aumentó aún más por culpa de su perrito “EL Gordo” quien llevaba todo el control sobre ella.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño (grandotes) que mi papá me dijo que no me pusiera y yo andaba tratando de enfocar en no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando él fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa“, explicó.

Aunque está consciente de que se vio como una grosería, nunca fue con la intensión de faltarle al respeto a una persona que aprecia, que la ha cuidado y ayudado toda la vida, por lo que ese día le dejó grandes enseñanzas una de ellas: “No hagas cosas buenas que parezcan malas“.

“En ese lugar entendí muchas cosas: la primera es hacerles caso a tus papás y no ponerte tacones tan altos, la otra cosa que aprendí fue que al Gordo lo tengo que llevar cargando porque si no él me lleva a mí, y la tercera cosa es, aunque ya lo había saludado tengo que ser… no hagas cosas buenas que parezcan malas“, señaló la intérprete de temas como “En realidad” y “Dime cómo quieres”.

Ángela explicó que en su corta, pero ya exitosa carrera, tiene muchas responsabilidades, por lo que prefiere cuidar cada detalle para “no tener cola que le pisen”.

