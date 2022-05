Adamari López usa escote hasta el ombligo en explosiva sesión de fotos y hace arder Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ya tenemos muchos meses viendo a una Adamari López mucho más empoderada, alegre y entrompada, pero la sesión de fotos que acaba de realizar para las nuevas piezas del diseñador Gustavo Arango han dejado con la boca guindando a más de uno. Por un lado, un escote hasta el ombligo con un traje de vuelos y botas hasta la rodilla; y por otro, un vestido de aberturas hasta los muslos y tela metálica que puso la cuenta de Instagram de la estrella de Hoy Día a arder.

Días atrás se lanzó un bikinazo con el que quedó claro que tiene una nueva figura de jovencita de quince. Ahora, una sesión de fotos impactante y altamente sensual ha puesto a los fans de Adamari López y a los que no lo son también a botar la baba por la consentida de Telemundo. “Lista para seguir tomando decisiones firmes en mi vida! Gracias @gustavo_arango por entender cada centímetro de mi piel y acompañarme en cada gran paso que doy! #Amando esta sesión”, escribió la mamá de Alaïa Costa en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) Deslizar a la derecha.

No es un secreto para nadie que esta decisión puede venir fácilmente de la separación del padre de su pequeña, Toni Costa. Mismo que se encuentra en una relación estable y pública con la modelo e influencer Evelyn Beltrán. Pero también es cierto que Adamari López ha tomado otras decisiones tajantes. Una de ellas es su cambio de estilo de vida y alimentación. Como le aseguró hace unas semanas a Molusco: “…Ya no me jarto sino como…”, y el cambio de esto habla por sí solo. View this post on Instagram A post shared by GUSTAVO ARANGO (@gustavo_arango)

Hace poco la agencia SocialPubli hizo una lista de las personalidades más influyentes de la TV hispana en las redes sociales y Adamari López encabeza la misma seguida de su amiga y compañera, Jacky Bracamontes y la bella Chiquinquirá Delgado. Esto se resume a que no solo interesa la boricua en las pantallas de televisión sino el contenido que sube a sus redes sociales también tiene gran peso en su audiencia. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Otra de las grandes decisiones firmes de Adamari López vino hace pocas semanas al tatuarse los pezones. Recordemos que la ex de Luis Fonsi es una sobreviviente de cáncer de seno. Por eso decidió marcar una de las cosas que la han hecho más fuertes en su vida. Sin duda, la puertorriqueña sigue siendo un ejemplo de mujer latina que muchas desean seguir.

