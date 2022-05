¡En familia! Así celebró Dwayne Johnson “The Rock” sus 50 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dwayne Johnson es un luchador profesional convertido en actor, conocido por su aparición en la película de aventuras y fantasía ‘The Mummy Returns’. En su carrera como un luchador profesional tuvo un gran éxito antes de hacer su incursión en el cine, también es famoso por su nombre de ring, ‘The Rock’.

Johnson celebró su cumpleaños 50 junto a su esposa e hijas, además con una icónica torta de galletas a la cual, los tres decidieron soplar las velas a la vez.

Foto del Instagram de Lauren Hashian (cortesía @laurenhashianofficial)



Su actual esposa, Lauren Hashian, la conoció por primera vez en 2006 mientras filmaba ‘The Game Plan’. Su primera hija, Jasmine Johnson, nació en diciembre de 2015, mientras que su segunda hija, Tiana Gia Johnson, nació en abril de 2018

Atlético e inclinado a los deportes desde muy joven, solía participar en muchas actividades deportivas como estudiante de escuela.

Era un futbolista prometedor y recibió una beca completa de la Universidad de Miami para jugar como tackle defensivo. Tenía la esperanza de triunfar como futbolista profesional cuando una lesión puso fin a sus ambiciones futbolísticas. Aunque decepcionado, no dejó que este incidente lo desmotivara y decidió convertirse en luchador.

Su padre, un luchador profesional, comenzó a entrenar al joven. Eventualmente, hizo su debut en la WWF y se estableció como un luchador exitoso. Debido a su popularidad, junto con su buena apariencia, comenzó a recibir ofertas de los estudios de Hollywood y comenzó su carrera como actor con la película ‘The Mummy Returns’.

Interpretó el papel de Joe Kingman, un padre divorciado, en la película de comedia deportiva familiar, ‘The Game Plan’, en 2007. La película se estrenó en el número 1 en taquilla, recaudando $22,950,971 en su primer fin de semana a pesar de obtener críticas negativas de los críticos.

En 2009, apareció en la película de ciencia ficción ‘Race to Witch Mountain’, se convirtió en un gran éxito de taquilla.

Dos años después, Johnson comenzó a parecer en las películas The Fast and the Furious, como Luke Hobbs, un agente del Servicio de Seguridad Diplomática. Luego tuvo participación en ‘Fast & Furious 6’, en ‘Furious 7’ y en la octava de la franquicia, ‘The Fate of the Furious’.

En 2016, prestó su voz al personaje del semidiós polinesio “Maui” en la película de animación de Disney, Moana. En 2017, protagonizó otros dos grandes éxitos, ‘Baywatch’ y ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ y al año siguiente participó en dos películas de acción, ‘Rampage’ y ‘Skyscraper’.

De 2015 a 2019, Dwayne Johnson produjo y protagonizó la serie Ballers de HBO, clasificada como la comedia más vista de HBO en seis años. View this post on Instagram A post shared by therock (@therock)

