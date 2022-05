Eugenio Siller denuncia que no consigue trabajo por ser muy blanco y atlético

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor mexicano Eugenio Siller se encuentra en medio de la polémica, pues en una reciente entrevista dio a conocer que lo han rechazado por no cumplir con el perfil, ya que es muy “rubio y atlético”. Las declaraciones han divido opiniones entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos han lanzado duras críticas contra el galán de televisión.

Durante una entrevista para la revista Tv Notas, el actor que se dio a conocer con telenovelas como ‘Al diablo con los guapos’, indicó que, a lo largo de 25 años de carrera, ha sido descartado de algunas producciones debido a que tiene ciertas características físicas que no lo benefician.

“¡No imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético. Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación”, contó el actor de 41 años.

El originario de Tampico, Tamaulipas, indicó que no sólo ha probado suerte en producciones mexicanas, sino también en Estados Unidos, en donde igual forma lo han rechazado. Sin embargo, él está consciente de la competencia que hay y que debe de seguirse preparando.

“En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: ‘Gracias, no, ¡El siguiente!’, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejan terminar. No es una carrera fácil, siempre lo supe: la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor”. EUGENIO SILLER

“Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen: me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy”, dijo el protagonista de ‘¿Quién Mató a Sara?’ de Netflix, quien agregó que debido a esta situación ha pensado en el retiro, no obstante, hay veces que encuentra otro proyecto que le sirve de inspiración.

Ante sus comentarios, en redes sociales como Twitter hay diferentes reacciones, pues se pueden leer comentarios como: “Que difícil es ser blanco, rubio, de ojos azules, de 1.89, cuerpo atlético, voz gruesa, que difícil” o “Cosas que sólo le pasan a las bonitas”, haciendo hincapié en que Siller cumple el canon de belleza que gusta a los productores de cine y televisión.

