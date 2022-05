Niurka Marcos habla de su pelea con Laura Bozzo: “No me sacaste de ningún lado”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que Niurka Marcos y Laura Bozzo competían por la atención de televidentes, cuando ambas tenían en México sus “talk shows” a la misma hora pero en canales distintos, la rivalidad entre las dos celebridades ha estado viva.

Ahora, que ambas entraran en el reality show “La casa de los famosos 2” se espera que la convivencia entre Marcos y Bozzo esté tensa. Por eso, algunos medios no han perdido la oportunidad de cuestionar a cualquiera de las dos sobre el tema, antes de su llegada a la residencia.

“Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible… esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”, fueron las palabras que envió Bozzo a Niurka.

Sin embargo, Marcos no se quiso quedar callada y le respondió en una entrevista con Al Rojo Vivo: “Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ¡fea! Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado. Yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más y ya después no se firmó más. No porque yo no quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a su talk show de tantos años de prestigio y de experiencia, y no puede haber dos talk shows en una misma empresa”.

“Le dije fea, que es muy diferente, porque no le puedo decir vieja porque estaría mordiéndome la lengua, porque yo también soy vieja de 54 años, la diferencia es que yo soy una vieja linda, y ella es una vieja fea, con alevosía y ventaja”, concluyó Niurka Marcos. No sabemos como estas declaraciones afectaran la relación de las dos en el reality show, pero a los espectadores solo les quedara esperar al estreno de “La casa de los famosos 2”.

También te pueden interesar:

–VIDEO: El contundente mensaje de Niurka para Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

–Laura Bozzo: Arresto domiciliario del pasado la ayudaría para vivir encierro en ‘La Casa de los Famosos 2’

–Niurka arma tremenda fiesta y muestra que sus hijos heredaron la pasión por el baile: “Sangre cubana”

_Cristian Zuárez sobre Laura Bozzo en ‘La Casa de los Famosos’: “Le auguro 2 o 3 semanas, más no”