VIDEO: Violeta Isfel es internada de emergencia en el hospital por comer pollo

El mundo del espectáculo no se salva de los inesperados padecimientos físicos, y esta vez una víctima fue la actriz mexicana, Violeta Isfel, quien fue hospitalizada de emergencia este miércoles debido a problemas de salud que empezó a presentar desde inicios de mayo. Los fans de la intérprete están muy preocupados por ella, debido a que en los últimos días se ha esforzado mucho en el concurso ‘Las estrellas bailan en Hoy’, competición a la que se preguntan si volverá.

La actriz de ‘Atrévete a soñar’ tomó su cuenta de Instagram para informar que había ingresado a una clínica, ya que en los últimos días había presentado diarreas y otros malestares. Por medio de sus “historias”, la estrella de televisión aclaró que se encuentra estable, pero que se mantendrá en observación esta semana.

Los fanáticos se preocuparon por la también cantante de 36 años, hizo un live en Facebook en donde aclaró las dudas de sus admiradores y dijo que está en el hospital debido a que se deshidrató y le detectaron un parásito, el cual está generando el mal estado de salud.

“Desde que empecé lo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ el primer día ahí me agarró una diarrea, así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así. Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo [y] me empecé a asustar”.

VIOLETA ISFEL