El día que Ingrid Coronado aseguró que no abandonó a Fernando del Solar y él la culpó de su enfermedad

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio a consecuencia de una neumonía; sin embargo, tras darse a conocer la noticia de tan lamentable pérdida, las crueles críticas hacia Ingrid Coronado no se hicieron esperar, ya que un gran número de fanáticos del conductor recordaron la polémica que se generó en el año 2015, cuando la pareja confirmó que se estaba divorciando.

Y es que, tras ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2012 Fernando del Solar enfrentó una larga batalla en contra de la enfermedad, tiempo en el que se dio a conocer su separación de Ingrid Coronado por lo que de inmediato ella fue señalada por supuestamente abandonar al presentador cuando más la necesitaba.

Es por ello que hoy recordamos el día en que Ingrid Coronado se defendió de los fuertes señalamientos y compartió su versión de lo que vivió durante su matrimonio con Fernando del Solar y cómo vivió su separación, misma que atribuye a la familia del presentador argentino.

Fue durante una entrevista con Mónica Garza realizada en el año 2016, cuando la presentadora mexicana rompió el silencio en torno a su polémico divorcio, en donde finalmente reveló que Fernando del Solar fue quien la acusó de ser la culpable de la enfermedad que padecía, entre otras cosas.

“Me dijo que quería el divorcio, que sentía que no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás, que sentía que el cáncer era culpa mía. Sentí que iba a morir. Lloraba noches enteras porque no quería decirle a nadie”, explicó.

Y recodó que, a pesar de que todos la señalaban por haber abandonado al argentino cuando más la necesitaba, ella prefirió callar porque lo único que deseaba era rescatar su matrimonio.

“Me estaban culpando de algo que no hice, desde el ser señalada por haber abandonado al enfermo y yo no abandoné a nadie, yo estuve ahí cada minuto. De hecho, en ese momento yo no dije nada porque lo que quería era rescatar mi matrimonio, porque si de momento salgo y digo: ‘no fui yo, fue él’ mis posibilidades se van para abajo porque evidentemente ese no sería un movimiento para arreglar las cosas con él”, agregó, destacando que para ella era curioso porque la señalaban diciendo que era ella quien lo estaba abandonando.

Pero eso no fue todo, ya que cuando el conductor de televisión estuvo hospitalizado, su familia la llegó a correr porque empezaron a controlar sus decisiones.

“La escena que me encontré en el hospital fue muy complicada porque ya los papás habían tomado el control yo fui y hablé con él pero prácticamente todos me corrieron. Me dijeron que yo no debería de estar ahí“, recordó.

Ingrid Coronado expresó que, a pesar de que seguía perdidamente enamorada y llegaron a tomar terapia de pareja, él insistió en el divorcio, nuevamente por influencia de su familia.

“Insistí en que tomáramos una terapia de pareja porque yo realmente creía que si él lograba darse cuenta de la influencia que tenía su familia con él, podíamos restablecer nuestra relación. Tomamos terapia de pareja y ahí él dijo nuevamente que lo que quería era el divorcio“.

Finalizó, reiterando que él también la amaba, pero hubo cosas más importantes que el amor que sentía por ella.

