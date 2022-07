Anitta lame el tubo de “streaptease” en Tudo Nosso y se reúne con su amor Maluma

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Anitta es considerada una de las artistas latinas más importantes del momento. No para de sacar colaboraciones como la más reciente junto a Fili Ret en el nuevo videoclip de la brasileña “Tudo Nosso“. Sin el menor repar, lame un tubo de streaptease muy sexy al tiempo que hace una de las coreografías más sensuales desde “Envolver”. Pero lo mejor es que, a pocas horas del lanzamiento, Anitta se reunió con el que siempre ha dicho es el amor de su vida, Maluma.

Anitta ha trascendido la barrera del idioma y sus canciones y sus coreografías son virales en todas las plataformas digitales. La sexy cantante carioca ha sabido combinar su gran habilidad para el baile con su indudable talento como intérprete, convirtiéndose en una estrella integral que destaca en los escenarios mundiales. “Tudo Nosso” es la colaboración entre Anitta y Fili Peret en el video se puede notar una gran carga de sensualidad e incluso escenas muy sexys entre ambos artistas. La parte que más ha llamado la atención es cuando saborea y lame el tubo de pole dance con su lengua. Pero esto ha pasado al mismo primer plano que su encuentro con Maluma. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta y Ret participaron del estreno del video y realizaron un Live en Instagram que dejó ver, según reseñas de medios en Brasil, la posibilidad de tensión sexual entre los intérpretes. También contaron curiosidades y entretelones de lo que fue la grabación del audiovisual. Aseguran que cuidaron todos los detalles estéticos para que nada pareciera vulgar.

Pero, su encuentro con Maluma ha dejado a sus fans en shock. Recordemos que Anitta ha dicho varias veces que el amor de su vida es él. También que podría casarse con él si se lo pidiera porque considera que son muy parecidos en todo. Además ha hablado también de los dotes del colombiano en la cama. ¿Pero qué hacían juntos? Por supuesto que trabajar. Ya sabemos que en este momento el corazón de ambos se encuentra ocupado.

Fili Peret es un rapero brasileño que ha desarrollado su carrera con varios discos en su haber y tal vez un desconocido en el mercado latino. Por su parte, Anitta es la primera latina en alcanzar sola el récord de primer lugar en la plataforma Spotify. Sitial este que le ha hecho merecedora de muchos premios de la música. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta también ha sorprendido a sus fanáticos con su participación en otros negocios que no tienen que ver con la industria de la música y su tema Envolver es de los más escuchados en la actualidad en todas las plataformas digitales y bailado en numerosos reels de Instagram y Tik Tok.

