Horóscopo: qué será de tu semana del 1 al 6 de agosto de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

Amor. El afecto de su círculo inmediato ayuda a que supere los problemas afectivos. Crecen las demandas de su pareja y la familia no coopera.

Dinero. Pequeñas pero continuas dificultades no pueden con su optimismo. Reconocer su esfuerzo. Suerte en asuntos judiciales.

Clave de la semana. Siga su camino cuando el despecho haya quedado atrás.

TAURO

21/4 al 21/5

Amor. Sano disfrute. Los amigos le alegran la semana. Aburrido de la rutina, dejará que la pareja cargue con la mayor responsabilidad.

Dinero. Avance confiado porque los astros en pleno ayudan en los negocios. Brillante en labor intelectual.

Clave de la semana. Sea más realista, no arriesgue todo su capital.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

Amor. Saber conversar es un don que le fue dado, úselo bien. No insista si un amigo tiende a hablar poco o a aislarse. Intenso encuentro.

Dinero. Cierta desconexión a causa de Mercurio mal emplazado. Circula dinero pero no llega fácilmente a sus manos.

Clave de la semana. No haga tratos comerciales importantes durante la semana.

CÁNCER

22/6 al 22/7

Amor. Gracias a Venus en su signo hace realidad sus sueños secretos. Todo augura una unión feliz y estable. La familia en conexión total.

Dinero. Su futuro ya no dependerá de los demás. Déjese ayudar sólo si es voluntariamente porque sus finanzas evolucionan bien.

Clave de la semana. No baje la guardia aunque un oponente parezca derrotado.

LEO

23/7 al 23/8

Amor. Mientras siga Venus desfavorable lo ideal será la distancia. No medie en crisis de familia o terminará partido en dos. Moderación.

Dinero. Nada de decisiones drásticas. Arme su estrategia comercial cuidadosamente y con asesoramiento profesional.

Clave de la semana. La persistencia es un don, insista y se hará el milagro.

VIRGO

24/8 al 23/9

Amor. Ciclo positivo cien por ciento para convivir, seducir o reconciliarse. Dichosos en asuntos del corazón. La amistad alegra su vida.

Dinero. Negocios innovadores y prósperos. Hará buenos contactos. Estará al mando pero debe esperar su turno.

Clave de la semana. Analice sus problemas financieros en perspectiva.

LIBRA

24/9 al 23/10

Amor. Desajustes emocionales a causa de Venus. Busque apoyo si usted y su pareja no logran dialogar. Que los celos no sean el detonante.

Dinero. Un plan realista será lo que lo ayude a salir de la crisis, aunque el momento para aplicarlo no sea hoy.

Clave de la semana. Evite jugarse por gente desagradecida, no al desgaste.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

Amor. Venus en Cáncer atrae amores luminosos, ideales, perfectos. Para que no decaiga tache los celos de su diccionario. Dé más libertad.

Dinero. Sabrá sacar provecho de cada oportunidad que se presente. Fortuna general. Lo aconsejan de buena fe.

Clave de la semana. Cuidar el ambiente de trabajo es cuidarse a sí mismo.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

Amor. Si la comunicación escasea la buena piel no alcanzará a darle paz. Intente que la obsesión por el trabajo queda atrás. Dialogue.

Dinero. Logrará que lo respeten. Para el buen desarrollo de las relaciones laborales tenga mucho tacto.

Clave de la semana. Debe darse permiso a sí mismo y disfrutar.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

Amor. Venus en Cáncer, su opuesto, despierta su instinto cazador. Deseo, sinceridad y mucho compañerismo. Momentos de dulce intimidad.

Dinero. Si busca un cambio de empleo puede tener buenas noticias. Aproveche para pedir aumentos o préstamos.

Clave de la semana. Manténgase en forma, será su mejor inversión.

ACUARIO

21/1 al 19/2

Amor. Algo exaltado. Mantenga la calma porque tanta ansiedad puede afectar los mejores vínculos. Su naturaleza sociable está a pleno.

Dinero. Excelente trato laboral. Evite mezclar romance y profesión porque no suele ser una combinación con final feliz.

Clave de la semana. Si pretende honestidad sea honesto. Nada de secretos.

PISCIS

20/2 al 20/3

Amor. Gracias a Venus en Cáncer las relaciones prosperan. Acuerdos inteligentes de pareja. Converse sin tapujos, finalmente lo escucharán.

Dinero. Obtiene logros inmediatos. Mucho espacio para expandirse. Las trabas finalmente ceden. Claridad vocacional.

Clave de la semana. No asuma obligaciones que les corresponden a los demás.

Por Kirón

