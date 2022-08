Ángela Aguilar muestra todo el amor que siente Pepe Aguilar en su cumpleaños

La dinastía Aguilar está de manteles largos: Pepe Aguilar cumple hoy 53 años de edad y para celebrarlo su hija, Ángela, le ha dedicado un emotivo mensaje que acompañó con inéditas fotografías familiares. A lo largo del texto, la cantante le agradece por ser su guía y estar a su lado en lo momentos más complicados.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de Dime cómo quieres le dedicó unas afectuosas palabras a su papá, hijo de dos ídolos mexicanos: la estrella de cine Flor Silvestre y Antonio Aguilar, conocido como El Charro de México.

​Ángela Aguilar describió a Pepe Aguilar como “el hombre más preparado, comprensivo, compasivo, honesto, inteligente, genuino y trabajador” que ha conocido en su vida.

“Feliz cumpleaños, Pepe Aguilar. Gracias por cuidarnos, guiarnos, enseñarnos y empujarnos”, escribió al inicio de su mensaje la cantante, de 18 años.

La artista dejó claro lo orgullosa que está de que sea su padre: “Por siempre un privilegio ser tu hija y aprendiz”, escribió al final del texto junto a unos emoticones de corazón.

La nieta de Flor Silvestre acompañó su felicitación con fotos e imágenes en las que se le ve acompañada de Pepe Aguilar. En uno de los videos se ve al cantante jugando con su perrito de raza pug al que se le conoce como El Gordo.

En entrevista con El gordo y la flaca, Pepe Aguilar reveló que no es importante para él meterse en la vida sentimental de su hija. Sobre si es un padre celoso, el cantante mencionó que no lo es. Sin embargo, puntualizó que algo que desea es que traten bien a su hija, pues si alguien se quiere pasar de ‘listo’ con su hija ‘se las verá con él’.

“No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo. Porque una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago, y otra cosa es dejar que abusen de ellos. Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”, dijo.