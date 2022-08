Cristian Castro revela que se fue de México por los asaltos que sufrió: “Me bajaron del coche bien encañonado”

Tras su exitosa participación en un concurso de canto en Argentina, donde se le ha visto experimentando con drásticos cambios de look, Cristian Castro regresó a México para ofrecer una serie de presentaciones. Pero fue a su salida del concierto que realizó en Cuernavaca, Morelos, en donde se detuvo para hablar con la prensa y revelar los verdaderos motivos por los que decidió irse de México hace más de 20 años.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche bien encañonado y luego se metieron a mi casa ocho chavos… ¿Por qué más me voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo”, respondió.

Pero no fue lo único, pues asegura que también lo llegaron a despojar de otros artículos valiosos.

“Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto”. Cristian Castro

Y con su característico sentido del humor, explicó por qué decidió no denunciar: “No, no quiero. Para qué los denuncio son chavos que tienen necesidad“.

Por otro lado, el intérprete de temas como “Por amarte así” y “Azul” confesó que le gusta cómo luce su mamá, Verónica Castro, con canas y disfruta verla triunfar en cine, pero también le preocupa que esté sola por lo que ya le propuso que se vaya a vivir con él.

“A mi mamá la veo preciosa, creo que le va bien el papel de canosa, como de adulta, hasta viejita, como que me está gustando, pero no me quiero acostumbrar porque siempre fue de cabellito así lindo. Agradecido que está trabajando, que tiene ganas, ahorita ya le ofrecí que se viniera a vivir conmigo, dos solterones y un perrito o algo así“, mencionó.

Antes de finalizar su encuentro con los medios de comunicación, Cristian también habló sobre las comparaciones con Luis Miguel, en donde afirmó que no nunca ha llegado a considerar que existan similitudes entre ellos.

“No para nada, nunca llegaré a la estrella que mi Luis, eso lo sabemos todo. El carisma que nos da Luis Miguel ojalá yo pudiera dárselo a todos ustedes”, dijo ante la cámara del programa ‘Ventaneando’.

También te podría interesar:

–Verónica Castro compara el cambio de look de su hijo con Christian Nodal y asegura que “le encantan”

–Cristian Castro confiesa la razón por la que usa estrafalarios looks

–Verónica Castro sorprende al confesar que por fin encontró un papá para Cristian: “Es todo mi tipo”