VIDEO: Así chocaron el lujoso Bugatti de Bad Bunny en Miami

En medio de la celebración por la inauguración de su primer restaurante en Miami, el cantante urbano Bad Bunny recibió una mala noticia: su costoso Bugatti se vio involucrado en un choque. ¡Aquí te contamos los detalles del incidente!

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que una camioneta se acerca demasiado al vehículo del puertorriqueño y golpea la parte posterior, desatando la conmoción del público que se encontraba en el lugar.

Lambo hits Bad Bunny’s Bugatti last night🤦‍♂️😳| #ONLYinDADE pic.twitter.com/OTZNgCJ1CE — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) August 12, 2022

Cabe recalcar que dicho incidente ocurrió la noche del pasado jueves 11 de agosto en Miami, sitio donde el intérprete de temas como “Callaíta” y “Titi me preguntó” se encontraba en la apertura de su nuevo restaurante.

Se trata de un restaurante japonés que lleva por nombre “Gekko” y se encuentra en el 185 de Brickell, en el que Bad Bunny se embarcó junto al empresario David Grutman.

Además del cantante, a la apertura de dicho restaurante acudieron varios artistas, como por ejemplo: David Beckham y Karol G, quien acudió al evento privado y debutó con su nueva cabellera roja frente a las cámaras. Además, documentó su salida a través de su cuenta de Instagram en una historia con la canción del rapero Busta Rhymes de fondo. View this post on Instagram A post shared by ❤🍒 KAROL K.G 🍒❤ (@karolg_g_g)

