“Nunca he hablado con él”: Toto Wolff cierra las puertas de Mercedes a Sergio ‘Checo’ Pérez

El resultado de la última temporada de la Fórmula 1 sacudió a todos los seguidores, pues ver como Lewis Hamilton cayó ante Max Verstappen en Abu Dhabi afectó mucho al británico, quien estuvo alejado de las redes sociales y demás. Como resultado, los rumores salieron a flotes e indicaban que el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez iba a ser el candidato ideal para reemplazar al conductor en Mercedes.

Sin embargo, ahora el director de la escudería de Alemania, Toto Wolff, habló sobre este rumor para Motorsport.com Italia, en donde terminó descartando la posible llegada del piloto mexicano, quien en estos momentos está corriendo bajo el sello Red Bull.

“Es una completa ca… ta. Nunca he llamado a Sergio, es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto. Lewis y yo, incluso ante un escenario menos alentador como el inicio de esta temporada, siempre estamos alineados en querer intentar mejorar las cosas y en querer estar juntos el próximo año. Y desde hace un par de meses nos decíamos que podíamos seguir, tal vez cinco o 10 años, ¿no? Así que nada de esto es cierto”.

Toto Wolff