Ninel Conde presume su bronceado perfecto en la playa con diminuto bikini de hilos amarillo

Ninel Conde sigue conquistando al público de redes sociales gracias a las sensuales fotografías que comparte en las que deja ver la escultural silueta que mantiene a sus 45 años, y que según lo ha revelado es gracias a una vida saludable, exigentes jornadas de ejercicio y alguno que otro secreto como cremas que la ayudan a esculpir sus curvas.

Pero el éxito no solo se debe a su talento como actriz y cantante por el que obtuvo el título de “Bombón asesino”, sino que también ha dejado ver una faceta como modelo en la que posa ante la cámara con todo tipo de prendas recibiendo halagos, especialmente cuando se deja ver con diminutos bikinis.

Así fue precisamente como apareció en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde regaló a sus 5.3 millones de seguidores una sexy fotografía en la que presumió su bronceado perfecto y modeló un diminuto bikini de hilos amarillo mientras pasea en la playa.

“Mi bomboon, vive feliz y rodéate de gente que te sume paz, entusiasmo, amor y te inspiren… huye de quienes te resten”, se lee en junto a la instantánea que obtuvo más de 11 mil reacciones en forma de corazón.

Y aunque posee una espectacular figura, en temas sentimentales no ha corrido con buena suerte, por lo que hace unos días bromeó con los reporteros que la cuestionaron sobre la boda de Jennifer López y Ben Affleck, en donde aseguró que ella estaría dispuesta a llegar al altar no una, ni dos, sino cinco veces.

“Qué te importa casarte, yo con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco. O sea ¿no?, obvio, claro, JLo cásate las veces que quieras, tú puedes hacer lo que quieras”, sentenció.

Además, confesó que ha decidido poner más atención en sus relaciones, ya que lo vivido con Larry Ramos la hace pensar mejor con quién se relaciona: “No, no, miedo no, precaución nada más, la burra no era arisca, la hicieron”.

Pero mientras llega el hombre indicado, la famosa está dispuesta a seguir presumiendo su belleza tal como lo demostró con una selección de fotografías en las que posó con reveladoras prendas, trajes de baño y elegantes vestidos que acentuaron su figura, publicación con la que lanzó una contundente respuesta: “Nosotras no necesitamos un hombre… el hombre nos necesita a nosotras“. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

