Riqui Puig se estrena como goleador en el LA Galaxy con una perla que rescató a su equipo al minuto 89

El español Riqui Puig se estrenó este miércoles como goleador en la MLS con un espléndido disparo en el minuto 89 que sirvió para que el LA Galaxy, que lidera el mexicano Javier Chicharito Hernández, rescatara ‘in extremis’ un empate 2-2 en el campo del Toronto FC.

Con este resultado, Galaxy lleva cuatro partidos seguidos sin perder (dos victorias y dos empates).

En su tercer encuentro con el Galaxy desde que llegó del Barcelona a comienzos de este mes, Puig, titular por segundo partido consecutivo, se plantó solo en la frontal del área y mandó el balón a la escuadra para lograr el 2-2 definitivo.

El del español no fue el único golazo de este encuentro

El brasileño Douglas Costa adelantó al Galaxy en el 24 con un fabuloso gol de falta tras un buen arranque de los angelinos con Riqui Puig y su compatriota Víctor Vázquez al mando de las operaciones.

En la reanudación, Federico Bernardeschi marcó en el 55 con un acrobático remate desde el segundo palo para el Toronto pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

En la jugada siguiente, Chicharito tuvo la sentencia para el Galaxy pero no pudo aprovechar un gran balón servido por el mexicano-estadounidense Julián Araujo.

El empate para el conjunto local llegó en el 62 por cortesía del español Jesús Jiménez, que había entrado al campo un minuto antes y que remató un ‘pase de la muerte’ de Ifunanyachi Achara.

Empate definitivo entre el LA Galaxy y el Toronto FC

Toronto creció a partir de ese tanto en un partido que a esas alturas ya estaba roto y con los dos equipos buscando el gol de la ventaja.

Lo logró el conjunto canadiense en el 80 por medio de Bernardeschi, que forzó un penalti de Raheem Edwards que él mismo se encargó de transformar. Riqui Rocket 🚀



La afición del Toronto ya saboreaba la victoria pero Puig, con su golazo, se encargó de salvar un punto para el Galaxy.

