Biden presume mejoras en inmigración enfocadas al empleo

La Casa Blanca dio a conocer a través de un amplio reporte el esfuerzo de la administración Biden-Harris para impulsar la economía que por décadas no había logrado beneficiar a las familias trabajadoras y las familias de clase media con el estancamiento de los salarios.



La administración no pudo pasar por alto las mejoras en inmigración enfocadas al empleo tras poco más de 18 meses al frente y reconoció que los inmigrantes fortalecen la economía estadounidense, impulsan la productividad, aumentan la innovación, así como el espíritu empresarial.



Sabiendo el poder de los inmigrantes en la economía, la Administración Biden-Harris trabajó para agilizar los permisos de trabajo, acelerar el trámite de visados, otorgar más green cards y aumentar el número de visado H-2B disponibles.



“En mayo de 2022, el USCIS emitió una Regla Final Temporal que restableció inmediatamente la autorización de empleo expirada a 66.000 no ciudadanos y ayudará a más de 420.000 no ciudadanos y evitar la falta de autorización de empleo en el futuro”, se puede leer en el comunicado.



Asimismo, se dio a conocer que para hacer frente a las necesidades de los trabajadores de salud y de cuidado de niños, el USCIS estableció procedimientos para que los trabajadores de dichos campos pudieran solicitar la renovación acelerada de sus permisos de trabajo.



“El Departamento de Estados adoptó una serie de medidas para aumentar la eficiencia en los trámites de visados, entre ellas la extensión del requisito de la entrevista en persona para determinados trabajadores temporales, estudiantes y trabajadores de la salud”, dice el comunicado.



En cuanto a las green cards, la administración resaltó que se aumentaron los recursos este año fiscal, lo que ayudó a más de 280.000 trabajadores temporales, así como a los miembros de su familia lo que en automático los hizo miembros de la fuerza laboral, logrando así el doble de la cifra habitual.



Entre otros logros, se resaltó el aumento de visados H-2B para los trabajadores temporales no agrícolas.



“El Departamento de Trabajo también está preparando una norma para modernizar el programa H-2A, que permite a los empleadores contratar trabajadores agrícolas no ciudadanos para apoyar el sistema alimentario de nuestra nación”, citan en el comunicado al tiempo resaltan los beneficios que esto traerá a los trabajadores, como, mejores condiciones de trabajo, un salario mayor y la protección de éstos.



Y aunque han resaltado el trabajo que ha hecho la administración este año y medio, aseguraron que aún hay mucho por trabajar.

