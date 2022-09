Paul Stanley habla sobre la bulimia que sufrió de niño: “Estuve 2 días en el hospital”

Sin duda, Paul Stanley es conocido por su gran sentido del humor, además de ser uno de los conductores más queridos del matutino ‘Hoy’. Sin embargo, pocos saben lo que vivió de niño, después de que sus padres se separaron. El actor aseguró que fue un niño solitario, por lo menos en la etapa de la primaria debido a las actividades de su madre, con quien se crió, pues tenía mucho trabajo.

Ahora durante una entrevista con Yordi Rosado, con quien abrió su corazón, explicó que tuvo obesidad al grado de que al hacerle estudios los médicos le informaron que tenía muy altos los niveles colesterol y como era de esperarse, le quitaron muchos alimentos como la carne y lácteos.

“De primaria era como muy introvertido con juguetes y vivía en mi mundo donde mi mamá trabajaba entonces yo estaba muy solo en casa siempre. Me acuerdo mucho de morrito siempre me ponía escuchar los poemas de mi papá, luego me podía llorar y sentía una soledad muy fuerte de niño. En la secundaria gracias a Dios descubrí a las mujeres que me encantaron”, dijo.

Paul explicó que desde muy pequeño ha tenido cuadros de ansiedad y esto provocó que comiera mucho algo que al final se manifestaba a través de ronchas en todo el cuerpo.

Aunque en su momento tuvo mucho sobrepeso, luego pasó al otro extremo pues terminó siendo una persona bulímica, algo que pudo superar con el paso de los años.

Yordi le cuestionó a Paul como era físicamente de pequeño: “De niño en la primaria fui y era muy muy gordo, pero ahí sí era un niño con sobrepeso muy cañón tanto que a los 10 años me hacen estudios y me descubren no sé 400 de colesterol. Entonces me quitan la carne, me quitan los lácteos, me salían ronchas, luego amanecía con el labio así inflamado o con ronchas con todo el cuerpo porque la ansiedad me hacía comer, comer”, mencionó.

“Después me hice bulímico, si todo lo que comía lo vomitaba está ya ahorita se me olvidó ser bulímico, me volví bulímico porque quería bajar de peso un día fui a dar al hospital me quedé internado como dos días me hicieron endoscopia y llegaron los doctores y estudios, estudios y yo sabía lo que tenía, yo sabía que vomitaba y vomitaba todo bajé así de peso muy rápido y me sentí mal”, contó.

El actor también reveló cómo se provocaba el vómito: “Te digo algo la neta es que siempre por ejemplo como que hago una presión en el estómago y luego pudo provocar el vómito entonces”.

A pesar del calvario, pudo sobreponerse y salir de ese bache con mucho ejercicio y ayuda de su familia, además del cariño de sus novias. Además, recordó que su hermano lo iba a espiar cuando iba al baño, por órdenes de su mamá para atenderlo en caso de una recaída.

“Empecé a hacer mucho ejercicio y aparte mi mamá mandaba siempre a mi hermano cuando iba al baño a espiarme. Yo me acuerdo que íbamos a un restaurante e iba al baño y ya solo escucha los piecitos de mi hermano a ver que estaba haciendo y si el tiempo me ayudó mucho me sentía muy inseguro, muy ansioso la ansiedad siempre ha estado conmigo desde muy chavito y es algo que me ha costado mucho trabajo todavía”, recordó.

También te pueden interesar:

–Paul Stanley recuerda a su fallecido padre, Paco Stanley, con desgarrador mensaje

–Paul Stanley rechazó un papel en una película de Alejandro González Iñárritu

–El conductor de ‘Hoy’ Paul Stanley fue hospitalizado de emergencia