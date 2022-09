El maestro especial en el caso de Mar-a-Lago enfrenta a abogados de Trump por “desclasificación” de documentos

El juez Raymond Dearie, el maestro especial que supervisa la incautación de documentos de Mar-a-Lago, señaló el martes a los abogados del expresidente Donald Trump durante una audiencia que si no argumentan que alguno de los documentos fue desclasificado, determinará que están clasificados.

Trump ha afirmado que desclasificó todos los documentos de gobierno que fueron ocupados en su residencia en Florida y sus abogados han planteado esa posibilidad en los documentos judiciales, aunque nunca han argumentado explícitamente que algo fue desclasificado.

Los fiscales federales han argumentado durante semanas que los documentos incautados de Mar-a-Lago que contienen marcas de clasificación, como “SECRET”, deben tratarse como si estuvieran clasificados.

Durante una audiencia el martes, Dearie esencialmente dijo que estaban intentando un engaño, al señalar que los abogados de Trump aún no han proporcionado ninguna prueba de desclasificación.

Ya anteriormente el Departamento de Justicia había señalado que era incongruente la afirmación de Donald Trump de que él mismo había desclasificado los documentos del gobierno de Estados Unidos que fueron ocupados en Mar-a-Lago.

“Si el gobierno me da evidencia prima facia de que son documentos clasificados, y no presenta ningún reclamo de desclasificación, me quedo con un caso prima facia de documentos clasificados, y en lo que a mí respecta, ese es el final”, advirtió el martes el maestro especial, el juez Raymond Dearie.

La expresión en latín “prima facia” en derecho es el establecimiento de una presunción refutable legalmente requerida. Un caso prima facie es una causa de acción o defensa que está suficientemente establecida por la evidencia de una de las partes para justificar un veredicto a su favor, siempre que dicha evidencia no sea refutada por la otra parte.

Donald Trump se encuentra ante el maestro especial tras demandar con éxito para obtener la revisión de los 11,000 documentos incautados por el FBI en Mar-a-Lago.

Su equipo había presentado a Dearie como un candidato potencial para el puesto, y el Departamento de Justicia no se opuso.

Sin embargo, desde que Dearie asumió el cargo, el equipo de Trump ha señalado objeciones sobre cómo había planeado abordar la revisión.

El Departamento de Justicia está solicitando a un tribunal de apelaciones que excluya esos 100 o más documentos clasificados de la revisión de Dearie y ha dicho que se debe presumir que esos documentos están clasificados hasta que el gobierno pueda evaluarlos.

Te puede interesar:

– Abogado había advertido a Trump el año pasado sobre el riesgo legal por no devolver documentos clasificados

– Maestro especial revisa documentos incautados por el FBI en redada en Mar-a-Lago de Trump

– Raymond J. Dearie: lo qué hay saber del maestro especial que revisa documentos incautado por el FBI en Mar-a-Lago de Trump