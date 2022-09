Mexicoamericano Brandon Vázquez explica por qué no llegó a las Chivas de Guadalajara y revela que quiere llegar al equipo

Las Chivas de Guadalajara es uno de los grandes dentro de México, es por ello que muchos jugadores desean estar en sus filas, más si el mismo es un mexicano, o que tenga dicha nacionalidad, como lo es el caso de Santiago Ormeño. En este reglón ingresa Brandon Vázquez, jugador que hace vida en Cincinnati de la Major League Soccer de Estados Unidos y también puede jugar con la Selección de Estados Unidos o de México.

Pero regresando al tema de Vázquez, el mismo es uno de los arietes más importantes dentro de la MLS, pues el mismo ha logrado anotar 16 tantos con el equipo de Cincinnati dentro del torneo. Como resultado, el mismo estaba en la agenda para así llegar al equipo de la Liga MX, pero a la vez explicó el motivo por el cual no terminó usando la playera del rebaño sagrado.

“Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado y yo había dicho que mi representante se encargara de todo, si era lo mejor para mi carrera pues me interesaba, pero estábamos en ese momento con muchos partidos en Cincinnati y me quería enfocar en eso y no distraerme en cosas que pueden pasar o no.

“Era una situación que no sabía que iba a pasar pero sucedió que Cincinnati estaba pidiendo un dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo con Cincinnati, contento con este grupo que ha crecido muy cercano con todos aquí y estoy feliz donde estoy ahorita”, contó en entrevista exclusiva con Daniel Schvartzman, de TUDN.

Posteriormente, cuando se le preguntó al jugador si aún le gustaría llegar a las Chivas el mismo claro y enfatizó que si es lo mejor para su carrera él con gusto aceptará el reto de jugar en representación de los chivahermanos en el torneo mexicano. “Tal vez, si es lo mejor para mi carrera y es algo que me conviene entonces sí, claro, por qué no…”.

