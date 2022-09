“Por respeto al Real Madrid”: Fede Valverde lanza un dardo envenenado a Marco Asensio sobre su posibilidad de irse al FC Barcelona

La posibilidades de que Marco Asensio salga del Real Madrid para así llegar al FC Barcelona fue algo que se habló hace pocos días atrás, pues el mediocampista español no cuenta con los minutos necesarios para así desplegar todo su fútbol, algo que cualquier elemento quiere y más si estamos meses antes de un mundial, algo que sucede en este 2022 con Qatar.

Ahora, otro de los mediocampistas que hace vida en el Real Madrid, Federico Valverde, dejó saber su punto de vista sobre la posible salida de su compañero para así llegar a Barcelona, algo que tildó imposible de replicar, al menos no para él, pues le estaría faltando el respeto al equipo blanco que lo lanzó a la fama y a una de las ligas más importantes dentro de Europa y del mundo.

“Por respeto al Real Madrid y a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría en el Barcelona. Por respeto al escudo que hoy por hoy me da de comer y me da el cariño y bueno, los valores que me dieron en casa”, dijo el mediocampista uruguayo.

Sin duda alguna, Fede Valverde, quien ha encadenado una racha de goles importante, ha dejado muy claro su posición en contra de Asensio y la posibilidad de irse al FC Barcelona, rival más grande de la casa blanca y a la cual –al menos por lo dicho en la entrevista– nunca llegaría a defender en ningún momento de su carrera.

Real Madrid en estos momentos está en la cima de la Liga Santander con 18 unidades en seis juegos, es decir un paso perfecto, competencia española que vio como el año pasado el conjunto merengue logró quedarse con el trofeo local, además del internacional, UEFA Champions League, compentecia que puede tener algunos cambios en un futuro.

