Futbolista de Rayadas de Monterrey, Bárbara Olivieri es convocada por Venezuela a los Juegos Suramericanos

La futbolista nacida en Texas y de padres venezolanos que representa a La Vinotinto, Bárbara Olivieri, ha sido convocada para disputar con la Selección de Venezuela los próximos Juegos Suramericanos que se estarán efectuando en Asunción, Paraguay a partir del primero de octubre. La jugadora de Rayadas de Monterrey confirma su buen momento y que es una de las principales apuestas de Venezuela en su selección.

Esta temporada las Rayadas de Monterrey ocupan la segunda casilla luego de sumar 35 puntos tras la goleada a las Pumas, juego en el que Olivieri mostró sus buenas condiciones a pesar de no haber anotado y donde jugó un total de 64 minutos.

Bárbara Olivieri ya sabe lo que es jugar con la selección mayor

La futboilista nacida en Texas y de padres venezolanos, fue figura del equipo sub 20, sin embargo en la reciente Copa América ya se destacó con el equipo de mayores, en donde la fanaticada pedía mayor número de minutos para la jugadora de Rayadas, quien demostró ser una pieza desequilibrante en el esquema de la entrenadora Pamela Conti.

“El salto de la Sub 20 a la absoluta definitivamente se siente mucho, es mucha la diferencia estar con futbolistas que juegan en España, en Inglaterra. Esa experiencia de estar rodeada de todo ese talento y experiencia, definitivamente me ayudó y aprendí mucho, pude traer eso que aprendí aquí y seguir dando ese impacto acá”, dijo Olivieri en entrevista con 11 Once.

Mayor cantidad de minutos en Rayadas

Bárbara Olivieri se encuentra muy contenta en Monterrey, en donde declaró que no hay titulares indiscutibles, razón por la que se esfuerza a diario por ganarse un puesto dentro del equipo. Esta temporada ha disputado la mayoría de los partidos como titular y ha aportado goles y jugadas importantes para Rayadas, equipo en el que afirma sentirse muy a gusto, además de haber aprendido mucho dentro de su carrera.

“Tengo más minutos, obviamente ha sido un poco frustrante de estar, no estar, irme, no irme, entonces ahora estoy más aquí, me puedo enfocar más al 100 por ciento al juego y feliz, súper feliz de incrementar el tiempo y los goles“, afirmó la internacional con La Vinotinto.

