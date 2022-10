El Piojo Herrera le tiró con todo a la Liga MX por su formato:  “Hacemos mediocre a nuestra fútbol”

Miguel “Piojo” Herrera ha vivido el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en constante polémica tras no tener un gran torneo con los Tigres UANL y que incluso los fanáticos han pedido la dimisión del entrenador mexicano. Ahora, Herrera le ha lanzado críticas a la Liga MX por su formato de campeonato y señaló que hace ver mediocre al fútbol mexicano.

Este formato del torneo se formó debido a la pandemia del covid-19, pero después de dos años, el Piojo señaló que es hora de que cambie a un estilo mejor.

“Siempre dije que esta parte de repechaje era buena para aliviar durante la pandemia, pero hace un año pasó eso, pero ya vivimos una vida más común, que todo tendría que regresar a lo normal y caemos en la mediocridad”, acotó Herrera.

"Estamos volviendo mediocre nuestro futbol, porque un equipo con 13,14,15 o 20 puntos aspira a meterse; el que quedó en quinto, sexto, séptimo y octavo pueden quedar fuera y el lugar 12 se mete a la Liguilla": 'Piojo' Herrera



Herrera explicó que no debería ser posible que equipos que tienen 14 puntos estén luchando por puestos de clasificación, que clubes que tienen más del doble de puntos no obtengan la clasificación directa.

“Hay equipos con 14 puntos están peleando el repechaje y uno que si hacemos 30 no pasa directo, son circunstancias que son de nuestro fútbol y se tendrían los directivos que sentar a analizar si eso es conveniente o regresar a los 8 que disputan la liguilla, pero bueno, es parte del negocio”, agregó.

El Piojo también destacó que su crítica no es contra la Liguilla, sino contra el repechaje y que los equipos que no llegan a más de 20 puntos no deberían disputar un partido contra otro que le lleva más de 20.

“Hacemos mediocre a nuestra futbol, insisto la Liguilla que es atractiva y le da mucho sabor al futbol, pero que vayan los que se merecen estar ahí, los 8, esto de repechaje fue para ayudar a los grandes patrocinadores que son las televisoras y marcas para un ingreso más porque no había fútbol”, enfatizó.

Tigres está en el puesto número de la tabla con 27 unidades y si consigue la victoria ante el Atlético San Luis tendrá que jugar el repechaje como local.

