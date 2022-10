Elecciones en Texas: Beto O’Rourke y Greg Abbott discuten sobre armas, aborto e inmigración en el debate

La discutida carrera electoral para gobernador de Texas llegó a la recta final el viernes en el primer y único debate entre el gobernador republicano en funciones Greg Abbott y el candidato demócrata Beto O’Rourke, donde ambos discutieron sobre algunos de los temas más importantes que los enfrentan en las elecciones en Texas.

Aunque las encuestas recientes han mostrado que O’Rourke está detrás de Abbott por alrededor de 7 puntos, esta podría ser la carrera para gobernador de Texas más reñida en años. Abbott ganó las elecciones en 2014 por más de 20 puntos y en 2018 por más de 15 puntos.

El debate fue realizado sin público en la Universidad de Texas Rio Grande Valley en Edinburg.

La inmigración, uno de los principales temas para los votantes de Texas

Abbott promocionó los $4 mil millones de dólares que el estado ha asignado a la seguridad fronteriza, para desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública en la frontera sur para detener a la gran cantidad de migrantes que cruzan hacia el estado. Y señaló que el estado no debería pagar dinero porque el gobierno federal debería intensificar la seguridad de la frontera.

Culpó a Biden por la gran cantidad de migrantes y drogas, como el fentanilo, que ingresan al país a través de la frontera entre Texas y México.

O’Rourke inmediatamente atacó y criticó la “Operación Lone Star” diciendo que Abbott estaba tratando de desviar la culpa sobre la inmigración, como lo hace con otros temas. Señaló que la costosa misión fronteriza de Abbott no ha tenido el impacto de disminuir los cruces fronterizos ni de disuadir a los inmigrantes.

O’Rourke dijo que Texas necesita un “camino seguro y ordenado” para los migrantes que cruzan la frontera que refleje los valores e intereses del estado, incluido un programa de trabajadores invitados.

Los dos candidatos también se enfrentaron por el transporte de inmigrantes por parte del gobernador a ciudades lideradas por demócratas como la ciudad de Nueva York y Washington, D.C.

Control de armas

Abbott y O’Rourke no se han enfrentado en persona desde el día posterior al tiroteo que causó una masacre en la escuela primaria de Uvalde, cuando O’Rourke confrontó a Abbott durante una conferencia de prensa. O’Rourke ha seguido criticando a Abbott por su respuesta al tiroteo, e incluso celebró una conferencia de prensa antes del debate con las familias de las víctimas del tiroteo.

En el debate, se le preguntó a Abbott sobre sus comentarios en esa conferencia de prensa al día siguiente del tiroteo de Uvalde, que dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos. En esos comentarios, dijo que el tiroteo “podría haber sido peor” y elogió la respuesta de las fuerzas del orden. Desde entonces, el video filtrado del tiroteo muestra que los oficiales esperaron en el pasillo durante 73 minutos para entrar y, en ocasiones, se podían escuchar los gritos de los niños.

Abbott dijo que fue “engañado” por “todos en esa sala que me proporcionaron la información sobre lo que hizo la policía”, cuando el video se reveló.

O’Rourke ha respondido que Abbott debe rendir cuentas y le ha pedido que convoque una sesión especial de la legislatura estatal para promulgar leyes de armas más estrictas. Abbott ha dicho que esas leyes serían impugnadas en los tribunales por inconstitucionales.

“Han pasado 18 semanas desde que mataron a sus hijos, y nada ha cambiado en este estado para que sea menos probable que cualquier otro niño corra el mismo destino”, dijo O’Rourke, refiriéndose a las familias de los niños y las dos maestras que murieron en la masacre en Uvalde.

“Esas familias con las que acabo de estar de Uvalde quieren que tomemos medidas”, dijo O’Rourke. “Este es el terreno común. He escuchado a republicanos y demócratas por igual sobre esto; podemos estar de acuerdo en esto: aumentar la edad a 21 años, ley de bandera roja y verificación universal de antecedentes”.

Derecho al aborto

En 2021, antes de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade, Abbott firmó una ley que prohibía el aborto después de las seis semanas, sin excepciones por violación o incesto. Después de la decisión de la Corte Suprema, entró en vigor una nueva ley de activación que prohíbe el aborto.

Abbott ha dicho que el estado proporcionaría las píldoras llamadas Plan B para las víctimas de violación o incesto y el viernes por la noche lo repitió diciendo que el Plan B debería estar “fácilmente disponible” para ellas. Pero los defensores del derecho al borto han señalado que el Plan B a menudo no está ampliamente disponible en el estado.

Además, la anticoncepción de emergencia está fuera del alcance de los texanos de ingresos más bajos, muchos de los cuales no tienen seguro y enfrentan una escasez de programas estatales para acceder a recursos como el Plan B para prevenir el embarazo.

O’Rourke dijo el viernes que esta elección es un referéndum sobre la “libertad reproductiva” y dijo a los texanos que “si les importa eso, deben salir y votar”.

El candidato demócrata dijo que impulsaría el regreso a las leyes sobre el aborto establecidas por el fallo Roe v. Wade de 1973, que creó protecciones constitucionales para el acceso al aborto.

El 52% de los votantes probables han dicho que cambiarían las leyes de aborto de Texas para que el procedimiento sea más accesible, según una encuesta de Texas Hispanic Policy Foundation/KVUE.

Argumentos finales

En su declaración final, O’Rourke dijo que Abbott era “incapaz o no estaba dispuesto a hacer los cambios necesarios para priorizar las vidas de nuestros compañeros texanos”.

“Es por eso que depende de todos nosotros asegurarnos de que tengamos cambio en las urnas este 8 de noviembre”, dijo. “Mantendré sus luces encendidas, me aseguraré de mantener seguros a sus hijos [y] reduciré los impuestos a la propiedad, y priorizaremos la vida de todos y cada uno de los tejanos en el estado”.

Greg Abbott has failed the people of Texas. We're going to fire him on November 8.

Abbott promocionó su éxito durante sus dos mandatos, incluida la clasificación No. 1 para el estado con la mayor cantidad de empleos agregados, para Blue Ribbon Schools y para universidades de investigación de Nivel 1.

"Me postulo para la reelección para mantener a Texas en el puesto número 1, para reducir los impuestos a la propiedad, para asegurar la frontera, para mantener a los criminales peligrosos tras las rejas y para mantener el fentanilo mortal fuera de nuestras calles", dijo Abbott. "Juntos, mantendremos a Texas No. 1".



Together, we will keep Texas #1!

