Melania Trump promociona adornos navideños mientras el huracán Ian provoca desastres; examiga se le va a la yugular

Melania Trump se encuentra en el ojo del huracán por haber tuiteado un enlace a una historia de Tech Times esta semana promocionando su colección de adornos navideños al tiempo que cintos de floridanos miraban con horror como sus hogares eran destrozados por la huracán Ian.



Mientras el huracán, con vientos de hasta 150 mph y marejadas de 12 pies, destrozaba todo a su paso, Melania lanzó un artículo bajo el título ‘Crypto Watch: China is World’s Blockchain Leader and NFTs on the Rise with Apple, Melania Trump’.

CryptoWatch: China is World's Blockchain Leader and NFTs on the Rise with Apple, Melania Trump https://t.co/dNr2YxafUI — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 28, 2022



Stephanie Winston Wolkoff, exasesora principal y exmejor amiga de Melania, dijo que no le sorprendía que estuviera tuiteando sobre asuntos triviales en un momento tan problemático: “Justo cuando pensaba que los Trump no podían caer más bajo y mientras somos testigos de la catastrófica devastación en Florida, nuestra ex primera dama Melania Trump se centra en la venta de chucherías y en reeditar algo que ella misma dijo sobre la Navidad, pero afirmando lo contrario’. NFT: Melania Trump releases new NFTs, 'American Christmas' ornaments for charity https://t.co/vYVFlKqz0F— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 26, 2022

Wolkoff lamentó que a Melania lo único que le importe en este momento solo sea el dinero y no la desgracia que afecta a millones de personas tras el paso de Ian.



“¿No se escuchó a sí misma la basura de la Navidad? Es espantoso que Melania se aproveche de la tragedia de Florida para rehacer su imagen. Cientos de personas se enfrentan a la pérdida de vidas y Melania Trump quiere venderte adornos navideños digitales para una casa sin techo y sin electricidad. Así es Melania… está fuera de la realidad y de las necesidades de la gente. Para Melania, todo es cuestión de dinero y atención. Nada, absolutamente nada ha cambiado en ella. Me llevó años aceptar que a Melania no le importa. No le importa la Navidad, no le importa reunir a las familias separadas, no le importa. Y punto. Y es triste que una persona en su posición de poder se preocupe tan poco por tantas cosas”. PATHETIC!

Melania Trump needs to attack ME to sell Christmas ornament NFT’s. What is Melania worried about? She can’t sell ornaments on her own?



What’s the next attack against me? When she tries to sell lightweight jackets that say “I DON’T REALLY CARE! DO YOU?”— Stephanie Winston Wolkoff (@SWinstonWolkoff) September 20, 2022

