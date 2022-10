AMLO se queda sin secretaria de Economía ante la inesperada renuncia de Tatiana Clouthier

El gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ha vuelto a sufrir la baja de uno de sus pilares durante su administración, la Secretaria de Economía.

Y es que Tatiana Clouthier aprovechó la conferencia que AMLO acostumbra realizar todas las mañanas para presentarle su renuncia debido a que se siente agotada.

“Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo”, señaló la mujer de 58 años quien ha acompañado al mandatario desde su etapa como candidato al ejercer como la coordinadora de campaña.

Desde el 7 de diciembre de 2020, Clouthier reemplazó a Graciela Márquez Colín al frente de la Secretaría de Economía y su trabajo resultó clave en la implementación de la política económica y comercial de México de cara a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

#Buenosdía México se mantuvo como el segundo socio comercial de EE.UU. entre enero y agosto de 2022, nuestro comercio creció 20.4% anual, de acuerdo con el Censo de EE.UU. Nuestra integración comercial sigue fortaleciéndose. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) October 5, 2022

Al enterarse de la dimisión de la mujer originaria de Culiacán, Sinaloa, López Obrador dejó en claro que ella continuará apoyando moralmente a la transformación del país.

“Recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del Gobierno, no así de la lucha por la transformación del país, y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio, y ha tomado esta decisión. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho, por su contribución, por su apoyo. Ella no puede salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia”, enfatizó.

Hasta el momento se desconoce quién ocupará el puesto de Tatiana Clouthier, pero algunos analistas políticos sugieren que, después de tomarse unos meses de descanso, posiblemente la ahora exfuncionaria del gobierno podría luchar por convertirse en precandidata a la silla presidencial de cara a los comicios del 2024, por el partido político Movimiento Regeneración Nacional.

De ser así, Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de Ciudad de México, ya no tendría toda la vía libre al perseguir el mismo objetivo.

