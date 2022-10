Ivonne Montero reveló qué trabajo tuvo antes de ser famosa

La actriz y cantante Ivonne Montero se mostró más sincera y vulnerable que nunca sobre su historia de vida en una reciente entrevista con el comunicador Yordi Rosado, dejando al público con la boca abierta sobre los altibajos que ha enfrentado.

Durante la relajada charla, la famosa de 48 años contó que no siempre supo que su futuro se encontraba en el medio del espectáculo; de hecho, reveló que llegó a pensar en ser monja y su primer empleo no fue tan glamuroso.

Y es que se desempeñó como vendedora en una famosa tienda departamental en Ciudad de México, específicamente en el área de zapatería, cuando tenía tan solo 18 años de edad.

“Yo ya quería trabajar porque mi hermana ya estaba trabajando, en Suburbia; quería tener mi dinerito, fue una súper experiencia trabajando cuatro años vendiendo zapatos. Después de zapatería me pasaron a vender ropa para dama. Fue una linda experiencia”, detalló a Yordi Rosado.

Eso sí, Ivonne Montero ya comenzaba a llamar la atención entre el público, pues protagonizaba comerciales para la pantalla chica. “Veían y decían, ‘Oye, ¿no eres tú la que sale en el comercial?, ¿Y por qué estás aquí vendiendo zapatos?’. Pues sí, sí soy yo”, añadió.

Además de hablar de sus inicios en la televisión, Ivonne Montero abordó temas como su triunfo en el reality “La Casa de los Famosos”, su divorcio con Fabio Melanitto, así como la reacción de su hija Antonella al enterarse sobre la muerte de su padre.

“Me acuerdo que se me quedó viendo, echó la cabecita para atrás, sus ojos se le pusieron como rojitos, vidriosos, pero no llorando, porque la verdad ella nunca convivió con él y se dio la media vuelta y se fue“, detalló sobre la reacción de la pequeña, quien en ese entonces tenía cinco años.

