Ingrid Coronado revela que el hombre que más amó la traicionó ¿Fernando del Solar?

Ingrid Coronado decidió abrir su corazón en su más reciente libro “MujerÓn”, pues supuestamente reveló detalles sobre sus relaciones sentimentales, y de acuerdo a varios que han comenzado a leerlo, habla de Fernando del Solar, quien fue su esposo y presuntamente “el hombre que más amó”, pero que “la traicionó”.

La ex conductora de “Venga la Alegría” escribió su segundo libro, en el que hizo una especie de autobiografía reflexiva de varios sucesos de su vida, como el caso de sus romances. Aunque no menciona ningún nombre, sí narra situaciones específicas de su vida, por lo que muchos de sus fanáticos relacionaron varias de sus experiencias con su ex pareja y padre de sus hijos; Luciano y Paolo.

En la introducción de su libro, Coronado, de 48 años, indicó que uno de los más álgidos de su carrera fue cuando se retiró de la vida pública después de su separación del ex conductor de Hoy y Venga la Alegría, de quien se divorció tras ser diagnosticado con cáncer, según narró en ese entonces el propio argentino.

“¿Te sientes quemada o rejuvenecida? Sí el hombre que más has amado en tu vida te rompió el corazón, te traicionó y te provocó más dolor del que podías imaginar, y vive intentando lastimarte de todas las formas posibles” INGRID CORONADO

Coronado destacó que en su vida amorosa nunca tuvo suerte, pues cada hombre con el que iniciaba una relación sentimental era peor que el anterior, pues según sus declaraciones, tenían adicciones y actitudes que la lastimaron y que tuvo que superar.

“Y en el amor… ni se diga. Muchas veces he sentido que en mi vida amorosa he ido de Guatemala a Guatepeor: lejos de ir mejorando la calidad de mis relaciones románticas formales o la calidad de los hombres en mi vida, cada hombre que llegaba a tocar la puerta de mi corazón era peor que el anterior. Desde hombres alcohólicos, drogadictos, celosos y paranoicos hasta infieles que me pintaban el cuerno a diestra y siniestra, que cuando los alejaba de mi vida me acusaban de que la infiel era yo” INGRID CORONADO

Señaló Ingrid, quien fue acusada por su ex esposo, Charly López, papá de su hijo mayor Emiliano, de haberle sido infiel mientras estuvieron casado, algo que desató la polémica y fracturó aún más su relación.

Este libro lo escribió y lo lanzó mucho antes de la muerte de Fernando del Solar, el pasado 30 de junio, sin embargo, ahora es todo un éxito, pues muchos quieren saber los detalles de su relación con el actor y conductor originario de Argentina, el cual dijo que dejó desprotegidos a sus hijos.

