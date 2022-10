Chiquis Rivera comenta que no le gustó ‘Mariposa de barrio’ porque no se enfoca en Jenni Rivera

Chiquis Rivera confesó que, si bien le encantó que ‘Mariposa de barrio’ diera a conocer la historia de su mamá Jenni Rivera, no le gustó que se enfocara más en otros personajes secundarios y que además ni siquiera se “contaran bien” las historias.

Esta revelación ocurrió durante su más reciente visita a ‘Pinky promise’ con Karla Díaz, en el programa Chiquis fue cuestionada acerca de qué fue lo mejor y lo peor de esta producción de Telemundo.

“Lo mejor fue que contaron la historia de mi mamá, y mucha gente que no era latina conociera a mi mamá, eso fue lo mejor y lo peor fue que ciertas cosas no se contaron bien, se contaron historias de otras personas, un poquito más, pero el enfoque era mi mamá, me hubiese encantado que se enfocara más en mi mamá, en los detalles de su vida, porque era y fue mucho”.

Chiquis Rivera afirmó que ella contó su verdad a los realizadores de la serie que fue protagonizada por Angélica Celaya y Samadhi Zendejas.

“Yo me senté con ellos y le conté mi versión, mi verdad, lo que yo pasé, lo que viví con mi mamá, fue una vez, unas cuatro horas creo y lo demás ellos se encargaron”, comentó Chiquis Rivera sobre la serie.

‘Mariposa de barrio’ es una serie que estrenó en 2017 y que sigue los pasos de Jenni Rivera en la búsqueda de un sueño de fama; ofreciendo un recorrido autobiográfico desde su nacimiento hasta su inesperado deceso.

La serie está basada en su libro ‘Inquebrantable’, así como en testimonios inéditos de la propia familia, amigos y socios.

También te pueden interesar:

–Desnuda, Chiquis Rivera dio los buenos días a sus fans de Instagram desde su cama

–En ceñidos leggings rojos Chiquis Rivera se deja ver en el estudio grabando una canción navideña

–Chiquis Rivera canta junto a sus hermanas Jacqie y Jenicka Lopez ¡Las 3 en mini vestidos!