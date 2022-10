Nuevo presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles buscará reducir el poder que ostenta el cargo

El nuevo presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Paul Krekorian, dijo que buscara reducir el poder que ostenta dicha posición.

“La Presidencia del Consejo es una posición de colaboración, no de mando. Me encargaré de que el poder de la Presidencia del Consejo se reduzca, no se amplíe. La era de la toma de decisiones unilaterales y la consolidación del poder termina hoy”, declaró Krekorian en un comunicado.

Un día después de su elección como presidente, Krekorian encabezará este miércoles una reunión virtual del Concejo Municipal en el inicio de un proceso de presentación de medidas ante los votantes para crear una comisión independiente de redistribución de distritos.

Krekorian fue elegido al cargo para ocupar el puesto que dejó Nury Martínez, obligada a renunciar por el escándalo de la divulgación de una grabación de una plática con comentarios racistas que involucró a los también concejales Kevin de León y Gil Cedillo, además del líder laboral Ron Herrera.

En la grabación, Martínez también discutía el proceso de redistribución de distritos de la ciudad de Los Ángeles y de qué manera podrían beneficiarlos.

Ahora, Krekorian tiene la misión de encabezar el Concejo Municipal mientras lidia con llamados cada vez más fuertes para que renuncien De León y Cedillo.

Legalmente, el concejo no puede obligar a sus integrantes a dejar el cargo, salvo acusaciones penales graves, pero la mayoría de los demás concejales han manifestado que las renuncias de los otros dos implicados en el escándalo son la única forma de que la ciudad pueda recuperarse y avanzar.

“Tres miembros electos de este Concejo perdieron la confianza del público. Uno ya renunció, el mayor servicio a la ciudad que los demás ahora pueden realizar es renunciar a sus cargos para que podamos comenzar el proceso de curación”, declaró Krekorian.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, elogió la selección de Krekorian, cuyo distrito que representa se encuentra en el Valle de San Fernando.

“Paul es un líder comprometido y concienzudo que puede aportar un enfoque inteligente, colaborativo y eficaz en un momento doloroso en el que los angelinos merecen un liderazgo constante en el Concejo Municipal”, expresó Garcetti.

“Estoy seguro de que reunirá un equipo de liderazgo de constructores de puentes y trabajaré en estrecha colaboración con el Concejo para ayudar a sanar las heridas causadas por las palabras de odio de unos pocos”, agregó el alcalde.

El concejal Mitch O’Farrell, quien se desempeñó como presidente interino tras la renuncia de Martínez, despojó esta semana a De León y Cedillo de la mayoría de sus asignaciones en comités y puestos de liderazgo.

Otras reformas incluyen el cambio del proceso de redistribución de distritos y la ampliación del tamaño del Concejo Municipal para aumentar la representación.

En la agenda para este miércoles, el concejo tiene considerado continuar con las declaraciones de emergencia locales separadas debido a COVID y a la viruela del mono, seguir con la autorización de reuniones remotas bajo AB 361 y designar ubicaciones en el Distrito 15 donde los campamentos no están permitidos bajo la ordenanza 41.18.

