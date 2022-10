Trump está siendo aconsejado por un abogado con varias demandas y sus aliados están preocupados

Los aliados de Donald Trump se encuentran seriamente preocupados por la estrecha relación del exmandatario con Boris Epshteyn quien se ha convertido en su asesor legal, a pesar de estar involucrado en algunas investigaciones que afectan al también magnate.



Según informó Político, desde hace mucho tiempo Boris Epshteyn ha frustrado al abogado de Florida, Chris Kisem, para que muestre una postura más agresiva contra los fiscales federales en el caso de los documentos de Mar-a-Lago, pero gente cercana al exmandatario han señalado que su enfoque no le ha servido de nada.



“La gente del antiguo equipo legal del presidente pudo prevalecer sobre algunas estrategias legales con las que no estaba de acuerdo, pero eso no significa que esté fuera o marginado”, dijo una fuente. “Boris es una de las personas con las que Chris tiene que lidiar. No sé dónde [Ephsteyn] presentó su licencia de abogado. Deben estar vendiéndolos a las 7-11. No creo que le sirva al presidente recibir asesoramiento legal de Boris y espero que lo vea pronto”, dijo una de las fuentes al medio antes señalado.



Cabe recordar que Boris Epshteyn se graduó de Georgetown, donde se hizo amigo de Eric Trump, y años después de graduó de la escuela de derechos y se unió a la campaña de Donald Trump en 2016.



“Él siempre buscó estar cerca de Trump”, dijo un exfuncionario de campaña del exmandatario. “Él le dice a [Donald Trump] lo que siempre quiere escuchar”.



Días atrás The New York Times dio a conocer que Boris testificó ante un gran jurado en Atlanta y aceptó que participó en los esfuerzos para mantener a Trump en el poder a pesar de su derrota en 2020; su nombre apareció en correos electrónicos relacionados con el esquema de electores falsos.



Boris Epshteyn quien es considerado como uno de los abogados más cercanos a Trump enfrenta una avalancha de denuncias penales y civiles.



“Después de las elecciones de 2020, cuando prácticamente todos desaparecieron de la faz de la tierra después del día de las elecciones, él todavía estaba allí”, dijo otro exfuncionario de la campaña de Trump. “Todavía estaba allí, todavía estaba trabajando, todavía estaba tratando de hacer lo que Trump quería a pesar de que todos se fueron”.



Razón por la que los aliados de Trump no creen que sea bueno que se deje asesorar por él en demandas tan delicadas por una persona con varios problemas que al final podrían acabar arrastrándolo.

