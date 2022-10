Técnico del Sevilla ve muy complicado que Jesús ‘Tecatito’ Corona llegue al Mundial Qatar 2022 con la Selección de México

La lesión de Jesús ‘Tecatito’ Corona ha generado muchas dudas y preguntas en la afición de la Selección de México, pues el mismo estaría luchando contrarreloj para ver si puede participar con El Tri en el Mundial Qatar 2022 que está muy pronto a empezar.

Ahora, y aunque está en la lista de preseleccionados a la cita mundialista entregada por Gerardo ‘Tata’ Martino, el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, explicó como es que ve complicado la participación del delantero del conjunto español en el torneo organizado por la FIFA en suelo qatarí.

“No veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad. Si yo me manejo mucho con lo que me dicen los médicos y la evolución de él es buena, pero tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso, sinceramente no sé“, dijo el estratega al ser cuestionado sobre la posibilidades de jugar el Mundial para ‘Tecatito’.

De forma conjunta, el mismo Sampaoli explicó como es que si estuviese en sus manos ayudaría para la recuperación del azteca. Además, reconoció que sabía el deseo que tiene Corona de estar en el Mundial con su selección y como sus compañeros también desean que él esté con ellos en Qatar.

“Sé también que al jugador le gustaría estar en el Mundial con la selección y al grupo de jugadores mexicanos también le gustaría que él este, pero sinceramente no lo puedo ayudar, si lo pudiera ayudar, lo ayudaría, pero acá es la responsabilidad del médico que va a determinar si puede o no”, agregó sobre Corona.

Solo el tiempo nos dirá si Corona podrá ser incluido en la lista de 26 jugadores que representarán con la playera verde a México en suelo qatarí o si tendrá que ser un hincha más y ver como sus compañeros y compatriotas intentarán llegar lo más lejos en Qatar 2022.

También te puede interesar

–De Cruz Azul a la Selección de México: Raúl ‘Potro’ Gutiérrez coloca a Uriel Antuna como el sustituto de Jesús ‘Tecatito’ Corona de cara al Mundial Qatar 2022

–Alexis Vega levanta la mano para sustituir a Jesús ‘Tecatito’ Corona en la Selección de México

–El Tata Martino es insistente y reza porque Raúl Jiménez y el Tecatito Corona se recuperen a tiempo para el Mundial Qatar 2022