Victoria Ruffo destapa cómo es su relación con la novia de su hijo José Eduardo Derbez

Todo parece ir viento en popa dentro de la vida amorosa del actor José Eduardo Derbez, pues hace solo unos días celebró su tercer aniversario de noviazgo junto a Paola Dalay. Y, fue en el marco de dicha celebración que su madre, Victoria Ruffo, rompió el silencio sobre dicha relación y lo que opina de ella. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista con el programa matutino “Hoy”, la protagonista de ‘Corona de Lágrimas’ fue cuestionada sobre la vida amorosa de su hijo, específicamente sobre su opinión ante la joven que se robó el corazón de su hijo.

Con la clase que la caracteriza, Victoria Ruffo respondió diciendo que ella apoya cada una de las decisiones de su hijo si estas lo hacen feliz. “No sé, esa sí no sé. Muy bien, yo me imagino que para él muy bien, ¿no? Pa’ mi qué te importa”, dijo ante las cámaras del matutino.

Asimismo, recalcó que su labor como madre no incluye inmiscuirse en la vida amorosa de su primogénito: “Cada quien su vida, cada quien sus relaciones, cada quien como las quieran llevar porque dicen que: ‘el que se mete de redentor sale crucificado'”, dijo.

Argumentó que “a mí no me gustaría enojarme con mi hijo”, mucho menos por dar su opinión con respecto a un tema que no le concierne. Además, aseguró que lo que menos quiere es que la tachen de entrometida: “No, metiche no”.

Esta no es la única declaración emitida por Victoria Ruffo que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Y es que no podemos olvidar aquella entrevista en la que reveló que no descarta la posibilidad de realizar su propia bioserie, aunque esta dejará fuera todo lo vivido junto al papá de José Eduardo, Eugenio Derbez.

“Lo vivido con él es ‘un capítulo light’, en comparación con lo que ha pasado en mi vida”, comentó la denominada ‘La reina de las telenovelas’.

