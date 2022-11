Qué signos son los menos corruptos del Zodiaco, según astrólogos

El nivel de honestidad de una persona podría estar determinado por las estrellas. De acuerdo con la astrología, hay signos que tienen más ética y jamás traicionarían sus valores por lo que son considerados por astrólogos como los menos corruptos del Zodiaco.

Estos signos rechazan hacer trampa, juegan con el reglamento en la mano y no se van por el camino fácil. Hacer lo contrario significaría ir en contra de sus convicciones. Ser rectos y justos es parte de sus cualidades, así que es menos probable que protagonicen actos por debajo de la ley.

Con base en la opinión de astrólogos al sitio BestLifeOnline.com, te decimos qué signos son los menos corruptos del Zodiaco.

1. Cáncer

El signo menos corrupto del zodiaco, de acuerdo por lo dicho por los astrólogos, es Cáncer. Rara vez ocultan las cosas y quieren que sus amigos, familiares y colegas confíen en ellos. Las mentiras y deshonestidad lo entristecen y no lo deja vivir tranquilo. No decir la verdad puede carcomerlo lentamente por dentro.

2. Acuario

Un Acuario no miente ni para endulzar la verdad. Las cosas como son y no les interesa herir los sentimientos de los demás. El aguador es un signo super racional, por lo que cometer un engaño va en contra de sus valores.

3. Libra

La verdad es parte del equilibrio que necesita Libra en su vida. Este signo no podía faltar en este listado al ser el representante de la justicia. Idealiza la verdad como parte intrínseca de la vida. Para no romper con la armonía se condice con la verdad, porque no hacerlo significaría no complacer a una de las partes.

4. Capricornio

Este signo se enfoca en lograr sus ambiciones profesionales. Para un Capricornio no hay camino fácil ni atajos. Al ser gobernado por el planeta de la disciplina, Saturno, es completamente honesto con sí mismo y, por consiguiente, con los demás.

