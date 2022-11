Prima de Chyno Miranda se entró a golpes en clínica de rehabilitación

Esta triste historia pica y se extiende. Ahora el programa Chisme No Like, el número uno de noticias de entretenimiento en la plataforma Youtube, hizo público un video donde se ve a la prima del cantante venezolano Chyno Miranda, Yarubay Zapata, llegando a los golpes con las autoridades a las puertas de la clínica de rehabilitación “Tía Panchita” ubicada en Caracas, Venezuela.

Ir al minuto 1:08

Elisa Beristain y Javier Ceriani compartieron un video donde la prima de Chyno Miranda grita y discute con la policía y autoridades. Esto para evitar que las mismas entraran a la clínica y se llevaran al cantante.

Los conductores de Chisme No Like son partidarios que la mama de Chyno Miranda miente y que efectivamente un tribunal en Venezuela tendría razón de ordenar la salida del ex integrante de Chyno y Nacho. Aseguran que las condiciones en las que se encontraba el cantante de género urbano eran deplorables. Así mismo entrevistaron a una de las asistentes que tuvo el venezolano durante muchos años de su carrera.

La misma comprobó la teoría de Elisa y Javier que Chyno Miranda no estaba en buenas condiciones para que se recupera en la clínica de rehabilitación “Tía Panchita”. Asegura que el intérprete de “Mi Niña Bonita” y “Tu Angelito” fue amordazado y dopado para que no preguntara por su novia. Habló que los castigos eran como una especie de cuarentena encerrado en una habitación sin luz y que su ropa estaba sucia y vieja. Señaló que la prima de Chyno podría haberse apropiado los $70 mil dólares que recaudaron amigos y colegas del espectáculo para el cantante. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Mandy Fridmann, quien es la periodista que ha llevado la batuta y las primicias en esta investigación, mostró pruebas y documentos que corresponden a la orden de un tribunal en Venezuela que ordenaba el traslado inmediato de Chyno Miranda. Además, la argentina ha mostrado los dos lados monedas para que cada quien saque sus conclusiones basado en las entrevistas a varias personas que rodean a Chyno, al menos hasta que las autoridades venezolanas determinen la calidad del cuidado que recibía el artista en “Tía Panchita”. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann) View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Sigue leyendo:

Ex de Chyno Miranda manda indirecta en Instagram

Ex de Chyno Miranda, Natasha Araos, explota en Instagram: “Toda esa m* que hablan matando a Jesús…”

Conoce El Cedral, la clínica donde trasladaron a Chyno Miranda a su salida de Tía Panchita

Así es por dentro Tía Panchita, la clínica de la que Chyno Miranda fue sacado por la Policía

Nacho Mendoza: ¿No quiso ir al concierto a beneficio de Chyno Miranda, y tampoco donó dinero?

Daddy Yankee habría pagado el apartamento al que Chyno se mudó tras su dolorosa separación

Nacho habla del estado de salud de Chyno en Hoy Día: “Ahora no puedo tener comunicación directa con él”