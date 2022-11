Acusan a prima de Chyno Miranda de haberle quitado dinero: “$70 mil dólares”

La historia que involucra al cantante venezolano, Jesús Miranda, conocido artísticamente como Chyno Miranda, parece no tener fin. Los detalles de cómo lo sacaron a la fuerza de la clínica “Tía Panchita” a “El Cedral” siguen generando polarización de opiniones al tiempo que se da a conocer más información. El programa Chisme No Like ahora acusa la prima del ex integrante del dúo Chyno y Nacho de haberle quitado dinero.

La recuperación de Chyno sigue tomando turno en las páginas de noticias. Desde que se dio a conocer que estaba enfermo hasta ahora, que la periodista Mandy Fridmann volvió a destapar la olla de su investigación donde se coloca a Yarubay Zapata, prima del venezolano y a su novia Astrid, como protagonistas. A una se le señala de haber tomado dinero recaudado para la recuperación del cantante. A la otra de proporcionarle sustancias ilícitas y habérselo llevado.

“Yo no se Yarubay que fue lo que hiciste y este mensaje te lo doy a ti. $70 mil dólares que ustedes recogieron. ¿Dónde están? Esos $70 mil no representan esa clínica. Usted tiene que dar cuenta de lo que pasó con la plata de Jesus. Usted tiene que ir a la cárcel”, dijo en entrevista exclusiva para Chisme No Like Alexandra Jiménez, ex asistente de Miranda.

La prima de Chyno siendo uno de los familiares más cercanos del exponente de género urbano, ha estado bastante involucrada a él desde que llegó a su natal Venezuela hace casi un año. Por ende estuvo presente en la salida de Jesús del centro “Tía Panchita” y en el proceso se dejó ver muy molesta y hasta se fue a los golpes en la puerta de la clínica de rehabilitación.

Chisme No Like acusa a la prima

Una vez más, Elisa Beristain y Javier Ceriani expusieron un video de Yarubay evitando que se llevaran a Chyno y donde se percibe a la mujer bastante alterada por la situación.

No solo las imágenes quedaron expuestas, sino además aseguran que la prima tenía llaves del centro: “Entraba como quería y ordenaba como quería. Los videos que nadie mostró de lo que pasó el día que Chyno fue liberado. La reacción de Yarubay, la violenta de la prima. Ella tiene llave de la reja y de la puerta principal. No sabemos por qué si es una clienta, no la dueña de la clínica”, conluyó Ceriani.

Aunque fueron pocos los presentes en la salida de Chyno de los espacios del mencionado centro de salud mental, han salido a la luz pública las imágenes que exponen cómo se llevó a cabo el proceso y la violencia que estuvo cerca de tomar turno en la liberación.

Qué dicen las autoridades en Venezuela

Un tribunal en Venezuela, tal como mostró en documentos la periodista argentina Mandy Fridmann, está tomando cartas en el asunto y hasta allanaron el lugar: “Esto es grave, hay pelea de Yarubay con la policía directamente cuando se quieren llevar a Chyno. Hubo golpes y eso no es todo. La prima llegó al manoteo con tal de retener a Chyno. Además le entró al quite el esposo de la prima que le jaló el pelo a una de las personas”, agregaron en Chisme No Like.

La conducta de la prima de Chyno no sería sorpresa para algunos y es que la ex asistente de Chyno y quien veló por sus cuidados durante sus últimos meses en Estados Unidos, también contó que la familiar del cantante se lo llevó de su casa con la excusa de que iban a un chequeo médico y más nunca regresó. Asegura que la salubridad en “Tía Panchita” dejaba mucho que desear.

