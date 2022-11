Miguel ‘Piojo’ Herrera despreció al América tras ser echado de Tigres y de nuevo está en el ojo del huracán

La destitución de Miguel Herrera como entrenador de los Tigres de la UANL es el tema del momento en una Liga MX que se encuentra de vacaciones. El ‘Piojo’ sale por la puerta de atrás de una exigente institución en la que no pudo quedar ni cerca de ganar algún trofeo de la primera división mexicana.

Por otra parte, si algo se le ha criticado al experimentado entrenador de 54 años es cómo se expresa y lo que dice ante la prensa, además de su forma tan violenta de conducirse. Ya en el pasado haber incurrido en un acto de este tipo le costó el cargo de técnico de la Selección de México: le propino un golpe al comentarista deportivo Christian Martinoli cuando se lo encontró en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

Sus declaraciones sobre la media de edad de los futbolistas de Tigres y la dura respuesta del presidente de la institución felina, Mauricio Culebro, pareció ser la definitiva sentencia para que lo terminaran de echar de un equipo al que solo pudo meter en dos semifinales y unos cuartos de final mientras estuvo dirigiéndolo.

Desprecio de Miguel Herrera al Club América

Ya con el mal sabor de boca de haber sido echado de Tigres, el Piojo Herrera ha pasado por varios lugares a declarar, a contar sus impresiones sobre esa decisión que ha dejado muy claro que no comparte, pero siempre imprudente dejó caer una falta de respeto hacia un club que dirigió hace varios años, las Águilas del América.

“El equipo ese” dice Miguel Herrera sobre el @ClubAmerica. Incomprensible que haya quien lo quiere de vuelta jajajaja. pic.twitter.com/zoLGo9ks9y — Dr. Sócrates (@_dcenti) November 12, 2022

“Lo que pasó con el América, después de todo lo que le había dado al equipo ese, a mí no me la perdonaron, me la cobraron”, dijo en rueda de prensa el Piojo, algo que no ha pasado desapercibido por la grandísima afición azulcrema que por redes sociales lo fustigó.

Continuó explicando que así como en las Águilas le ‘cobraron’ el no cumplir con los objetivos, también en Tigres no le tuvieron paciencia y que nada tuvieron que ver sus polémicas declaraciones sobre la edad de los jugadores. “No tengo deuda con nadie”, también puntualizó.

Aunque luego en una entrevista con David Faitelson confesó no saber si el verdadero motivo de su despido de los Tigres fue por su sincera confesión, además de admitir que fue más fuerte para él esta destitución que la sufrida con el América, ya que en la última no se lo esperaba.

